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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Незважаючи на війну на Полтавщині створюють нові сім’ї та народжують дітей

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 1

 

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації та пропонує жителям регіону новий канал зв’язку з ним

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі написав, що з початку війни в області зареєстровано 1618 шлюбів та народилося 1167 дітей.

- Війна не зупинить кохання! З початку війни на Полтавщині зареєстровано 1618 шлюбів. А ще народилося 1167 дітей. Віримо в наш народ, віримо в перемогу!, - заявив Дмитро Лунін.

Він звернувся до жителів Полтавщини із закликом задавати питання, надавати пропозиції та повідомляти про проблеми через новий канал зв’язку з ним – його особистий чат-бот – t.me/lunin_in_bot.

- Наша команда завжди була відкритою до всіх – громадськості, волонтерів, бізнесу. Особливо під час війни. До кожного – індивідуальний підхід. Ми запускаємо ще один зручний інструмент для того, щоб постійно тримати зв’язок.

Є запитання, пропозиція, проблема – напишіть у мій чат-бот – t.me/lunin_in_bot.

Є запитання, пропозиція, проблема – напишіть у мій чат-бот – t.me/lunin_in_bot.

Неважливо, звідки ви: з Полтави, Кременчука чи невеликої громади. Разом із командою ми вам допоможемо. Поділися цим чат-ботом з друзями!, - закликав Дмитро Лунін.

 


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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Полтавщина губернатор Полтавщины
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