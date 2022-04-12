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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зеленський – парламенту Литви: російські окупанти в Україні гвалтують навіть немовлят

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 494

 

Вже зафіксовані сотні випадків зґвалтувань російськими загарбниками в Україні, в тому числі неповнолітніх дівчат, дітей і навіть немовляти

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви.

- У звільнених окупованих районах України продовжується робота з фіксації і розслідування воєнних злочинів, скоєних рф. Майже щоденно знаходять нові масові поховання вбитих. Тисячі жертв, сотні випадків жорстоких катувань. Трупи людей досі знаходять в каналізаційних люках і підвалах. Зв'язані, понівечені тіла. Є села, колись достатньо великі, а зараз залишилися практично без мешканців. Сотні дітей-сиріт. Як мінімум, сотні дітей, бо ми ще не знаємо точної кількості жертв. Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, в тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей, і навіть немовляти. Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, і це було, – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вже встановлено навіть особу, яка здійснила злочин проти немовляти, – російський вояка Бичков із Пскова, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він над ним знущається.

- Ось такий російський військовий, «захисник дітей». Ось така «спецоперація», яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за «русский мир». Ось з таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники із Пскова. Зґвалтування немовляти, – сказав Президент.

За словами Зеленського, російські пропагандисти вже, мабуть, почали це виправдовувати, та кажуть, як завжди, що цього не було, а якщо й було, то це був захист.

Президент зауважив, що цей злочин, як і кожен такий злочин, залишиться на відповідальності, в тому числі, і пропагандистів, і тих, хто виховує таких десантників із Пскова, а також тих у Європі, хто ще досить не вимикає російську пропаганду з телемережі.

- І мені цікаво, а як зараз міністр оборони рф та інші автори цієї «спецоперації» оцінюють ось такі результати. Після таких злочинів, після ось навіть такого «подвигу» російського солдата Бичкова. Може, міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей, до себе додому. Дітей, онуків своїх… Чи він не хоче цього, шановний пан міністр. Впевнений, побоїться, – додав глава держави.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти гвалтівник звернення президента Литва
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