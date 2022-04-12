Російська пропаганда створює альтернативну реальність, а росіяни їй вірять, бо їм так зручно

Сьогодні, 15:23 Переглядів: 202

Росіяни хочуть вірити державній пропаганді, яка створює для них підстави пишатися війною в Україні

Американські журналісти зауважили, що росіяни, які дізнаються про війну в Україні через російські державні ЗМІ, живуть в «альтернативній реальності».

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Журналістка Медлін Роуч щоранку переглядає випуск новин на російському «Першому каналі», який є провідним телеканалом у РФ. Роуч відстежує наративи, які розповідають росіянам.

За словами журналістки, у РосЗМІ російську армію зображають як тріумфаторів – у них немає втрат та, звичайно ж, вони не вчиняють жодних протиправних дій щодо мирних українців.

- Росіяни мають усі підстави пишатись тим, що вони бачать на державному телеканалі, – зробила висновок Медлін Роуч.

За даними експертів, російські ЗМІ все ще значно впливають на думку жителів РФ, попри те, що реальні репортажі з України суперечать російським.

Журналіста СNN Ніка Робертсона не дивує те, що більшість росіян вірять у заяви Кремля, адже для них це – найпростіше. Робертсон вважає, що росіяни у цій ситуації «безсилі», адже отримують інформацію, яку рік за роком їм «згодовує» президент РФ Володимир Путін.

Американська журналістка, письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум зауважила, що журналістика у Росії фактично заборонена. Російським ЗМІ заборонено розповідати про «спецоперацію» в Україні як про реальну війну або ж називати її вторгненням. А це означає, що більшість західних кореспондентів пішли з РФ. Усі незалежні російські ЗМІ, які існували до війни, тепер зникли, багато журналістів покинули країну. Тому розповідати те, що насправді відбувається в Росії та за її межами, надзвичайно важко.

Російський журналіст Володимир Кара-Мурза нещодавно дав інтерв’ю для CNN+, у якому розповів, що війна проти України стане крахом для Путіна. У той самий день, коли Кара-Мурза поспілкувався з американським телеканалом, його затримали у Москві.

Американський журналіст Джейк Теппер також вважає, що Росія займається «жорсткою пропагандою», аби виправдати своє вторгнення та приховати воєнні злочини, вчинені проти мирних українців.

Теппер попросив агента CNN Деніела Дейла оцінити певну оманливу інформацію, яку поширюють російські ЗМІ. У відповідь Дейл розповів про те, як РосЗМІ заявляли, що «жодного мирного мешканця Бучі не було вбито під час перебування там російських солдатів».

- Ці твердження відверто смішні. Вони абсолютно неправдиві. Переконливо продемонстровано, що мирні жителі дійсно були вбиті під час перебування російських військ у Бучі, – сказав Дейл.

Він додав, що відслідковувати всю брехню російських ЗМІ доволі виснажливо. За його словами, Росія випускає «так багато нісенітниць, що люди або просто починають вірити у щось, або втомлюються від них».

- Люди настільки спантеличені й приголомшені всім, що оскаржують навіть найочевидніші факти. Вони розводять руками і кажуть: «Я не знаю, що правда», – додав Дейл.

Старший міжнародний кореспондент Метью Ченс, який багато років перебував у Москві, розповів, чому більшість росіян вірять у кремлівську пропаганду. За його словами, росіяни просто хочуть вірити, що у них «добра країна», а не злий режим, який вбиває людей без причин.

- Хтось хотів би визнати, що його країна робить щось не так? – задає риторичне питання Метью Ченс.



