Орки вивозять українців з окупованих територій до Сибіру, Кавказу та за Полярне коло

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 24

Російські окупанти переселяють українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру та за Полярне коло. Вже близько 100 тисяч людей опинились за тисячі кілометрів від своїх домівок.

За даними офіційних документів, на яке посилається видання, кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей.

- В указі зазначається, що «з урахуванням ситуації, що склалася в Україні», російська федерація «погоджує розподіл» громадян до «суб’єктів російської федерації» та просила владу «забезпечити прийом» 95 739 осіб, – пише видання.

Згідно з повідомленням, у кремлі запланували відправку 11 398 людей до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан.

З посиланням на окремі документи The Independent пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що «українські війська обстрілювали їхнє місто». Підписантам також казали, що вони не можуть повернутись в Україну, освільки нібито зіткнуться з переслідуваннями.