Орки вивозять українців з окупованих територій до Сибіру, Кавказу та за Полярне коло

Про злочини російських військ повідомляє The Independent
Російські окупанти переселяють українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру та за Полярне коло. Вже близько 100 тисяч людей опинились за тисячі кілометрів від своїх домівок.
За даними офіційних документів, на яке посилається видання, кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей.
Згідно з повідомленням, у кремлі запланували відправку 11 398 людей до Сибіру, 7 218 людей на Далекий Схід та 7 023 – на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як Чечня, Інгушетія та Дагестан.
З посиланням на окремі документи The Independent пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що «українські війська обстрілювали їхнє місто». Підписантам також казали, що вони не можуть повернутись в Україну, освільки нібито зіткнуться з переслідуваннями.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер