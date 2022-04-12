Військовослужбовці російської армії втрачають мотивацію, а їх утримують від звільнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що росіяни шукають способи утримати військовослужбовців, які втратили мотивацію. Їм не виплачують обіцяних додаткових доплат, не надають статус «ветерана», примушують до підписання контрактів з положеннями про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.

- Заборона на звільнення замість виплат – росіяни шукають способи утримати військовослужбовців, які втратили мотивацію

Військовослужбовці рф з 47 танкової дивізії, що брали участь в боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які вони отримали, це 2 відсотки до окладу за «навчання» ще до початку війни.

При цьому, статус «ветерана» теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій.

Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до рф. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями. На думку командирів це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

Щоб не допустити масових звільнень, через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії рф включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення, - зазначають в ГУР Міноборони.