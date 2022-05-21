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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Орки наступають, щоб форсувати річку Сіверський Донець

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 462

 

У Маріуполі противник хоче відновити функціонування порту, зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 21 травня. Розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках у цілому ситуація суттєвих змін не зазнала. Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території білорусі.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

На Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, в визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти перекидають додаткові підрозділи.

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ.

У Маріуполі противник хоче відновити функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Кораблі чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору проти українського цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих та дітей.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили одинадцять атак ворога, знищили вісім танків, три артилерійських системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один БпЛА, крилату ракету та збили одну ціль поки що невстановленого типу (імовірно вертоліт).

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: novynarnia.com

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Теги: війна російські окупанти порт Маріуполь
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