Путін проти українського народу. День п'ятий

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24 лютого о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом трьох діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.03 В Дії відтепер можна переказати кошти нашій армії прямо в застосунку. Усі донати підуть у фонд Повернися живим.

00.09 Радбез ООН проголосував за скликання спецзасідання Генасамблеї щодо війни Росії.



00.12 Сили спеціальних операцій України попереджають російських вояк, що ніч на українській землі для окупанта не буде легкою.



00.27 ЗСУ відбили Волноваху. З Криму вийшли 11 великих кораблів і шукають пригод десь біля Одеси. Загроз великим містам немає.



00.35 В бойових цілях ворог застосував оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». При цьому удар нанесено по мирному Житомиру.



00.53 Не встигли ССО попередити окупантів про «українську ніч», як уже маємо її перші плоди. Пд макаровим на Київщині накрили колону ворожої техніки - танків і «Градів».

1.18 Сьогодні Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.



1.40 Українці продовжують давати відсіч загарбникам – роми на Херсонщині вкрали БМП у росіян за попомогою трактора.



1.42 Під час повітряно-наземної наступальної операції ворог продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

