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Топ новина, Політика, Путин против украинского народа

Путін почав вторгнення в Україну (доповнюється)

Сьогодні, 05:26 Переглядів: 2 359 Коментарів: 1

 

Про це повідомляють українські та російські ЗМІ

Про введеня військ військову операццію на Донбасі Путін заявив у своєму зверненні. Спецоперація почалося 0 5 ранку. ЗМІ повдомляють про вибухи в українських містах. 


Доповнюється


Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів. Про  це пише УНІАН. Також є повідомлення про вибухи в Києві.

Вторгненню передувало екстрене звернення Путіна, де він заявив про те, що про допомогу його попросили керівники так званих "ДНР" та "ЛНР". 

РНБО зібралася на екстрене засідання. 

Журналіст Олексій Ладика з Краматорська, який працював у ТЪ, у фейсбуці написав про вибух.

 

Користувачі фейсбуку пишуть, що чли вибухи в Києєві. А під новиною на УП є кометарі про вибухи в різних українських містах.


 



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Автор: Татьяна Донченко
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Коментарі: 1

238
StarПёр:
Сьогодні, 05:44

БУДЬ ПРОКЛЯТ Х*ЙЛО! БУДЬ ПРОКЛЯТА ВСЯ РУСНЯ, КОТОРАЯ СЮДА ЛЕЗЕТ И ОДОБРЯЕТ ВСЕ ЭТО! БУДЬ ПРОКЛЯТЫ ВСЕ, КТО ИХ СЮДА ЗВАЛ И ЖДЕТ!


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