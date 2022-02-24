Путін почав вторгнення в Україну (доповнюється)

Сьогодні, 05:26 Переглядів: 2 359 Коментарів: 1

Про це повідомляють українські та російські ЗМІ

Про введеня військ військову операццію на Донбасі Путін заявив у своєму зверненні. Спецоперація почалося 0 5 ранку. ЗМІ повдомляють про вибухи в українських містах.





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Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів. Про це пише УНІАН. Також є повідомлення про вибухи в Києві.

Вторгненню передувало екстрене звернення Путіна, де він заявив про те, що про допомогу його попросили керівники так званих "ДНР" та "ЛНР".

РНБО зібралася на екстрене засідання.

Журналіст Олексій Ладика з Краматорська, який працював у ТЪ, у фейсбуці написав про вибух.

Користувачі фейсбуку пишуть, що чли вибухи в Києєві. А під новиною на УП є кометарі про вибухи в різних українських містах.











