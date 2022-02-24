Як COVID-19 впливає на психіку та нервову систему

Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби
COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я, серед них — неврологічні та психічні ускладнення.
За повідомленням Міністерства здоров'я України, неврологічні та психічні наслідки після коронавірусної хвороби можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу.
Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:
Люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.
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