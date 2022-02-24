Як COVID-19 впливає на психіку та нервову систему

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 197

Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби

COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я, серед них — неврологічні та психічні ускладнення.

За повідомленням Міністерства здоров'я України, неврологічні та психічні наслідки після коронавірусної хвороби можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу.

Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

Люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.