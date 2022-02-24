Приїхав до друга: у Лубнах знайшли підлітка, який 10 днів тому зник на Харківщині

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23 лютого працівники карного розшуку Лубенського райвідділу поліції розшукали 14-річного жителя Дергачівської тергромади, Харківської області.

Відомо, що 13-го лютого хлопець пішов з дому та не повернувся. Про його зникнення до відділення поліції №3 Харківського райуправління поліції №3 (м. Дергачі) повідомила його 37-річна матір.

За орієнтуванням, яке надали колеги з Харківщини, поліцейським Полтавщини вдалося встановити місцезнаходження неповнолітнього. Під час відпрацювання території залізничної станції «Вили», що у Лубенському районі, оперативники виявили дитину. Хлопець пояснив, що приїхав до свого друга в село Вили на електропотязі.

Наразі з підлітком працюють ювенальні поліцейські Лубенщини. Вирішується питання про передачу дитини поліцейським Харківської області для подальшого повернення його додому.