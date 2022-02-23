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Надзвичайні новини

13 ударів ножем у спину: на Полтавщині розкрили вбивство жінки 6-річної давнини

Сьогодні, 23:13 Переглядів: 103

 

Душогуба взяли під варту

Правоохоронці розкрили умисне вбивство жительки Лубен. У вчиненні злочину повідомили про підозру неодноразово судимому 59-річному лубенцю. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

У квітні 2016 року на території залізничної станції Полтавської області виявили голе тіло жінки з колото-різаними ранами шиї та тулуба. Правоохоронці також виявили ніж на місці події. Жінці завдали ножем у спину 13 ударів, несумісних із життям.

За процесуальним керівництвом Полтавської обласної та окружної прокуратури, поліцейські тривалий час крок за кроком відновлювали події того дня. Не зважаючи на давність вчинення злочину, за результатами масштабно проведеної роботи правоохоронці в жовтні 2021 року встановили чоловіка, причетного до вбивства. Також з'ясували, що він уже знаходиться за ґратами, але під тиском неспростованих доказів негідник зізнався у скоєному.

Наразі душогубцю повідомили про підозру в умисному вбивстві за п.13 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура вбивство Лубни
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