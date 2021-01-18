9 Героїв АТО/ООС втратив Кременчук у 2020 році

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Кременчук за минулий рік втратив 9 військовослужбовців. На передових позиціях в зоні проведення Операції об’єднаних сил Кременчук другий рік поспіль не поніс втрат. В тилу померло 9 бійців. За 7 років російсько-української війни Кременчук втратив близько 90 військовослужбовців.









Василь Малєєв





47-річний Василь Малєєв помер 11 січня, вдома, після довготривалої боротьби з раком. У Василя залишилися батьки, дружина, донька та два сини. Василь Малєєв народився у Кременчуці, тут й закінчив 19 школу, потім професійно-технічне училище №20 за спеціальністю газозварника. Трудову діяльність розпочав на колісному заводі, після проходження строкової військової служби, працював у будівельно-монтажному управлінні №3.





У лютому 2015 року його призвали по мобілізації на військову службу. Василь брав безпосередню участь в антитерористичній операції, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Після демобілізації у 2017 році працював у «Муніципальній варті», але звільнився через стан здоров'я. Василь Малєєв боровся з раком легень й переніс не одну операцію та хіміотерапію. Кременчужани та міська влада допомагали з фінансуванням, але хвороба виявилась сильнішою.





Євген Прохоров

17 березня на 31 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, солдат Прохоров Євген Дмитрович. Смерть раптово настигла бійця в м. Києві, де він працював у будівельній фірмі. Відомо, що 16.07.2015 Євген був призваний по мобілізації на військову службу, також проходив службу за контрактом, протягом 2015-2016 років. Був у складі 95-ої ДШБ , брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.