9 Героїв АТО/ООС втратив Кременчук у 2020 році

Другий рік поспіль жоден кременчужанин не загинув на передових позиціях
Кременчук за минулий рік втратив 9 військовослужбовців. На передових позиціях в зоні проведення Операції об’єднаних сил Кременчук другий рік поспіль не поніс втрат. В тилу померло 9 бійців. За 7 років російсько-української війни Кременчук втратив близько 90 військовослужбовців.
Василь Малєєв
47-річний Василь Малєєв помер 11 січня, вдома, після довготривалої боротьби з раком. У Василя залишилися батьки, дружина, донька та два сини. Василь Малєєв народився у Кременчуці, тут й закінчив 19 школу, потім професійно-технічне училище №20 за спеціальністю газозварника. Трудову діяльність розпочав на колісному заводі, після проходження строкової військової служби, працював у будівельно-монтажному управлінні №3.
У лютому 2015 року його призвали по мобілізації на військову службу. Василь брав безпосередню участь в антитерористичній операції, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Після демобілізації у 2017 році працював у «Муніципальній варті», але звільнився через стан здоров'я. Василь Малєєв боровся з раком легень й переніс не одну операцію та хіміотерапію. Кременчужани та міська влада допомагали з фінансуванням, але хвороба виявилась сильнішою.
Євген Прохоров
17 березня на 31 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, солдат Прохоров Євген Дмитрович. Смерть раптово настигла бійця в м. Києві, де він працював у будівельній фірмі. Відомо, що 16.07.2015 Євген був призваний по мобілізації на військову службу, також проходив службу за контрактом, протягом 2015-2016 років. Був у складі 95-ої ДШБ , брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Акопян Авєтік
27 травня, після довготривалої хвороби помер учасник АТО Акопян Авєтік. Свою військову службу у зоні АТО проходив у складі 72 бригади. У 2017 році, під час намагання проросійських сил захопити українське місто Авдіївку, Акопян Авєтік за проявлені мужність та героїзм був нагороджений медаллю «За оборону Авдіївки».
Сергій Рижий
21 липня на 41-му році життя пішов у вічність молодший сержант Рижий Сергій Юрійович. У період з 30 січня 2015 року до 15 червня 2015 року та 5 липня 2015 року до 14 вересня 2015 року безпосередньо брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Мав статус «Учасник бойових дій» з 2017 року.
Юрій Куцько
4 серпня, на 59 році життя пішов у вічність старший прапорщик, командир взводу 1-ї танкової бригади Куцько Юрій Іванович. Юрія Куцько призвали у січні 2015 року Кременчуцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом. У період з 19 вересня 2015 року по 9 грудня 2015 року та з 1 лютого 2016 року по 7 квітня 2016 року безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведенні і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Брав участь у боях за визволення міст Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Тяжка хвороба забрала життя Юрія вже на рідній землі.
Олександр Полозов
16 серпня помер Олександр Полозов після довготривалої хвороби. 22 серпня 2020 року Олександру Полозову, учаснику бойових дій, мало би виповнитися 53 роки. Але доля розпорядилася інакше. На початку січня 2015 року Олександр Полозов разом із 4 хвилею мобілізації пішов до ЗСУ. Пройшов навчальний центр при Полтавському інституті зв'язку, Олександр продовжив службу у складі 54 бригади, виконував бойові завдання по обороні цілісності держави на території Донецької області. Повернувшись з війни, Олександр продовжив працювати майстром на КВБЗ. В останньому пості у фейсбуці Олександр зазначив: «Згадаємо наших хлопців, які на сході... В них немає карантину... Вони без паніки нас захищають. Хай Божа Мати їх оберігає, Божого благословіння Україні».
Дмитро Шаповал
13 серпня зупинилося серце Дмитра Шаповала, його поховали на межами Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі. 2 вересня тіло бійця 42 батальону, учасника битви за Іловайськ з Кременчука Дмитра Шаповала перепоховали з усіма військовими почестями на Алеї Слави Героїв АТО-ООС.
- Дана історія розпочалася ще 6 років тому. Саме 27 серпня 2014 року 42 батальйон перекинули трьома гелікоптерами під Іловайськ, на прорив тим підрозділам, які потрапили в оточення. Понад 30 чоловік особового складу були мешканцями міста Кременчука. Приземлившись поблизу Великої Катеринівки, бійці попали під щільний обстріл ворога. Серед поранених бійців виявився і уродженець Кременчука Дмитро Шаповал. Поранення ніг, спини, сильна кровотеча, як згадують побратими, вже думали, що Дмитро і не виживе. 28 серпня Дмитро Шаповал потрапив у полон до російських сил. Завдяки перемовникам із Червоного Хреста, вдалося забрати пораненого бійця та переправити до госпіталю на територію, контрольовану Україною. Важкі місяці операцій, перебування по госпіталях підняли Дмитра на ноги та не поновили здоров'я. Командування направило бійця на реабілітацію додому, адже навіть не всі осколки вдалося видалити із тіла воїна. Потім розпочався збір документів, перепони зі сторони комбата, адже Дмитро став на сторону тих, хто виступив проти комбата за Іловайські події. Відеоматеріал по даній справі вийшов на каналі ICTV ще у вересні 2014 року. Зневірившись у справедливості, Дмитро повернувся до цивільного життя, так і не оформивши собі ні посвідчення, ні будь-яких пільг. Здоров'я було підірване, можливості лікуватись не було, путівок не надавалось. Ні до кого не звертаючись, Дмитро працював та ростив доньку, - розповів Леонід Харченко.
Борис Семичастний
Від тяжкої хвороби помер АТОвець Борис Семичастний. 9 грудня попрощалися з військовослужбовцем 1-го батальйону територіальної оборони «Волинь» 14-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ України Борисом Семичастним.
Анатолій Шульга
12 грудня зупинилося серце 52-річного військового Анатолія Валентиновича Шульги. У 2014 році Анатолій Шульга був призваний по мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. Брав безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.