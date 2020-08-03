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Після тяжкої хвороби у Кременчуці помер АТОвець Юрій Куцько

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 726

 

Поховання відбудеться 6 серпня на Алеї пам’яті Свіштовського кладовища

Сьогодні, 4 серпня, на 59 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, старший прапорщик, командир взводу 1-ї танкової бригади Куцько Юрій Іванович. Про це повідомили в групі АТО. Соціальний супровід. Кременчук.


Юрія Куцько призвали у січні 2015 року Кременчуцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом. У період з 19 вересня 2015 року по 9 грудня 2015 року та з 1 лютого 2016 року по 7 квітня 2016 року безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведенні і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Брав участь у боях за визволення міст Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.


Тяжка хвороба забрала життя Юрія вже на рідній землі.


Поховання відбудеться 6 серпня на Алеї слави Свіштовського кладовища Кременчука, а саме:

  • об 12.00 процесія вирушить від моргу на території Першої міської лікарні ім Богаєвського м. Кременчука до цвинтаря
  • об 12.20 відбудеться відспівування та прощання з померлим на Свіштовському кладовищі
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОшник умер
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