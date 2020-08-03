Після тяжкої хвороби у Кременчуці помер АТОвець Юрій Куцько

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Сьогодні, 4 серпня, на 59 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, старший прапорщик, командир взводу 1-ї танкової бригади Куцько Юрій Іванович. Про це повідомили в групі АТО. Соціальний супровід. Кременчук.





Юрія Куцько призвали у січні 2015 року Кременчуцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом. У період з 19 вересня 2015 року по 9 грудня 2015 року та з 1 лютого 2016 року по 7 квітня 2016 року безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведенні і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Брав участь у боях за визволення міст Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.





Тяжка хвороба забрала життя Юрія вже на рідній землі.





Поховання відбудеться 6 серпня на Алеї слави Свіштовського кладовища Кременчука, а саме: