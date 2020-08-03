Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
Україна39876
Кременчук121
Померло:
Україна1738
Кременчук4
Надзвичайні новини

Поліція розшукує кременчужанина, який понад місяць тому пішов з дому

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 894

В останнє чоловіка бачили в Кіровоградській області наприкінці липня

Правоохоронці розшукують 35-річного Дмитра Федорцова, який 27 червня пішов з дому за адресою вулиця Художня та досі не повернувся. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.


У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що в останнє бачили чоловіка 22 липня в селі П'ята Миколаївка Онуфріївського району Кіровоградської обл.


Прикмети: не стрижений, носить вуса та бороду, вдягнений у вишиванку, джинсові штани, светр.


 


Якщо маєте інформацію про розшукуваного, повідомте її до відділення поліції №1 за телефоном 0974518893 чи на 102.

0
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розшук розыск
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх