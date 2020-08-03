Поліція розшукує кременчужанина, який понад місяць тому пішов з дому

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 894

В останнє чоловіка бачили в Кіровоградській області наприкінці липня

Правоохоронці розшукують 35-річного Дмитра Федорцова, який 27 червня пішов з дому за адресою вулиця Художня та досі не повернувся. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.





У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що в останнє бачили чоловіка 22 липня в селі П'ята Миколаївка Онуфріївського району Кіровоградської обл.





Прикмети: не стрижений, носить вуса та бороду, вдягнений у вишиванку, джинсові штани, светр.









Якщо маєте інформацію про розшукуваного, повідомте її до відділення поліції №1 за телефоном 0974518893 чи на 102.