Поліція розшукує кременчужанина, який понад місяць тому пішов з дому

В останнє чоловіка бачили в Кіровоградській області наприкінці липня
Правоохоронці розшукують 35-річного Дмитра Федорцова, який 27 червня пішов з дому за адресою вулиця Художня та досі не повернувся. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.
У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що в останнє бачили чоловіка 22 липня в селі П'ята Миколаївка Онуфріївського району Кіровоградської обл.
Прикмети: не стрижений, носить вуса та бороду, вдягнений у вишиванку, джинсові штани, светр.
Якщо маєте інформацію про розшукуваного, повідомте її до відділення поліції №1 за телефоном 0974518893 чи на 102.