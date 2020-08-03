Ремонт мосту катастрофічно позначився на русі громадського транспорту, - Івашина

Маршрутки запізнюються більш ніж на годину, а транзитні автобуси - на 30-40 хвилин
Через ремонт мосту у години пік громадський транспорт затримується на годину-півтори. Ситуацію обговорили 4 серпня на
засіданні робочої групи щодо контролю за ходом та якістю робіт з ремонту стиків мосту.
Головний транспортник пропонує у години пік підключити до регулювання руху патрульну поліцію. Патрульні погодились від завтра з 7.00 до 9.00 забезпечити регулювання.
Транзитні автобуси рухаються через міст із затримкою 30-40 хвилин. Мер Кременчука Віталій Малецький порадив транзитним автобусам рухатися в об'їзд через Світловодськ, щоб не потрапляти в затори.