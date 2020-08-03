Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
Україна39876
Кременчук121
Померло:
Україна1738
Кременчук4
Кременчук

Ремонт мосту катастрофічно позначився на русі громадського транспорту, - Івашина

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 700

Маршрутки запізнюються більш ніж на годину, а транзитні автобуси - на 30-40 хвилин

Через ремонт мосту у години пік громадський транспорт затримується на годину-півтори. Ситуацію обговорили 4 серпня на 

засіданні робочої групи щодо контролю за ходом та якістю робіт з ремонту стиків мосту.


- Ремонт стиків катастрофічно позначився на русі громадського транспорту. На сьогодні затримки у години пік - близько 1,2 години, - повідомив керівник управління транспорту виконкому міської ради Руслан Івашина. - Всі маршрутки їдуть по Приходька і мають перевагу у русі, але це не надто рятує.


Головний транспортник пропонує у години пік підключити до регулювання руху патрульну поліцію. Патрульні погодились від завтра з 7.00 до 9.00 забезпечити регулювання.


Щоб не стояти в заторах на мосту патрульні радять не їздити на авто


Транзитні автобуси рухаються через міст із затримкою 30-40 хвилин. Мер Кременчука Віталій Малецький порадив транзитним автобусам рухатися в об'їзд через Світловодськ, щоб не потрапляти в затори.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Крюковский мост ремонт моста маршрутки автобусы
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх