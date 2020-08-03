Ремонт мосту катастрофічно позначився на русі громадського транспорту, - Івашина

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Маршрутки запізнюються більш ніж на годину, а транзитні автобуси - на 30-40 хвилин

Через ремонт мосту у години пік громадський транспорт затримується на годину-півтори. Ситуацію обговорили 4 серпня на

засіданні робочої групи щодо контролю за ходом та якістю робіт з ремонту стиків мосту.





- Ремонт стиків катастрофічно позначився на русі громадського транспорту. На сьогодні затримки у години пік - близько 1,2 години, - повідомив керівник управління транспорту виконкому міської ради Руслан Івашина. - Всі маршрутки їдуть по Приходька і мають перевагу у русі, але це не надто рятує.





Головний транспортник пропонує у години пік підключити до регулювання руху патрульну поліцію. Патрульні погодились від завтра з 7.00 до 9.00 забезпечити регулювання.









Транзитні автобуси рухаються через міст із затримкою 30-40 хвилин. Мер Кременчука Віталій Малецький порадив транзитним автобусам рухатися в об'їзд через Світловодськ, щоб не потрапляти в затори.