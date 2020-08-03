Де 5 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
5 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Київська, 5,7,
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204,
- вул. Чкалова, 2-20,
- вул. Білецьківська, 1-66,
- вул. Пілотів, 17-46,
- вул. Чумацький шлях, 87-123,
- вул. Народних ополченців, 1-46,
- вул. Петра Сагайдачного, 11,
- вул. Володимира Вернадського, 57-78,
- вул. Чернишевського, 15-38,
- вул. Рилєєва, 1-31,
- вул. Портова, 3-15,
- вул. Леонова, 108-177,
- вул. Залізнична, 19-51,
- вул. Чкалова, 140-142,
- вул. Сєдова, 25-67,
- вул. Раїси Кириченко, 18-36,
- вул. Громадянська, 26-55,
- пров. Сівашський, 2в,
- пров. Гарматний, 4-27,
- пров. Кріворізький, 3-16,
- пров. Врожайний, 4-20,
- пров. Пілотів, 27,
- пров. Петра Сагайдачного, 8,
- пров. Декабристів, 1-26,
- пров. Нечая, 21-48,
- пров. Бригадний, 21-45,
- пр. Бригадний, 2-11,
- пр. Ополченців, 2-4.