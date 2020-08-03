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Де 5 серпня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 612

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

5 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Київська, 5,7,
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204,
  • вул. Чкалова, 2-20,
  • вул. Білецьківська, 1-66,
  • вул. Пілотів, 17-46,
  • вул. Чумацький шлях, 87-123,
  • вул. Народних ополченців, 1-46,
  • вул. Петра Сагайдачного, 11,
  • вул. Володимира Вернадського, 57-78,
  • вул. Чернишевського, 15-38,
  • вул. Рилєєва, 1-31,
  • вул. Портова, 3-15,
  • вул. Леонова, 108-177,
  • вул. Залізнична, 19-51,
  • вул. Чкалова, 140-142,
  • вул. Сєдова, 25-67,
  • вул. Раїси Кириченко, 18-36,
  • вул. Громадянська, 26-55,
  • пров. Сівашський, 2в,
  • пров. Гарматний, 4-27,
  • пров. Кріворізький, 3-16,
  • пров. Врожайний, 4-20,
  • пров. Пілотів, 27,
  • пров. Петра Сагайдачного, 8,
  • пров. Декабристів, 1-26,
  • пров. Нечая, 21-48,
  • пров. Бригадний, 21-45,
  • пр. Бригадний, 2-11,
  • пр. Ополченців, 2-4.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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