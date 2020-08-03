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Надзвичайні новини, Полтавщина

Кременчужанка стала свідком ДТП на трасі «Київ - Харків»

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 1 083 Коментарів: 2

 

Зіштовхнулися дві автівки

Кременужанка Юлія Цибульська стала свідком автопригоди.


За словами жінки, ДТП сталася на перехресті з боку траси «Київ - Харків». На очах у Юлії зіштовхнулися дві машини.


На місце викликали «швидку».


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: Yuliya Tsybulskaya, фейсбук
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

9
NikolayAn:
Сьогодні, 18:22

Срочно в номер!


3 1
303
wtf100500:
Сьогодні, 18:35

Так давайте сборник ДТП со всей страны. 


2 1

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