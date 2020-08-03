Кременчужанка стала свідком ДТП на трасі «Київ - Харків»

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Зіштовхнулися дві автівки
Кременужанка Юлія Цибульська стала свідком автопригоди.
За словами жінки, ДТП сталася на перехресті з боку траси «Київ - Харків». На очах у Юлії зіштовхнулися дві машини.
На місце викликали «швидку».
Срочно в номер!
Так давайте сборник ДТП со всей страны.