Кременчужанка стала свідком ДТП на трасі «Київ - Харків»

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 1 083 Коментарів: 2

Кременужанка Юлія Цибульська стала свідком автопригоди.





За словами жінки, ДТП сталася на перехресті з боку траси «Київ - Харків». На очах у Юлії зіштовхнулися дві машини.





На місце викликали «швидку».



