Нардеп Шаповалов возглавит областную парторганизацию партии «За майбутнє»

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 464 Коментарів: 2

Вот так Юрий Шаповалов поведет в мэры Виталия Малецкого

Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов стал членом партии «За майбутнє» и возглавит её Полтавскую областную парторганизацию. Об этом «Телеграфу» сообщил помощник Шаполова Николай Бокован.



Нардеп Шаповалов – член парламентской группы «За майбутнє». В мае 2020 года нардепы из этой парламентской группы заявили о создании одноименной партии «За майбутнє» – её создали путем переименования партии «Україна майбутнього» в партию «За майбутнє». Возглавил свежепереименованную партию Игорь Палица, которого называют человеком Игоря Коломойского. 20 мая состоялся учредительный съезд партии «За майбутнє», на котором избрали партийное руководство.



Тогда, в мае, большинство членов парламентской группы «За майбутнє» стали членами партии «За майбутнє», но не Шаповалов. Помощник нардепа Шаповалова Николай Бокован тогда ответил «Телеграфу», что Юрий Анатольевич предложение получил и пока думает.



В настоящее время парламентская группа «За майбутнє» переименована в парламентскую группу «Партія «За майбутнє». Николай Бокован подтвердил «Телеграфу», что нардеп Шаповалов стал членом партии «За майбутнє» и возглавит её областную парторганизацию.







Уже неделю в Кременчуге висят борды со слоганом «За майбутнє» Партія Малецького».









Ещё неделей раньше ОО «Социальный барометр», который связывают с командой Шаповалова-Малецкого, заявил, что за партию «За майбутнє», от которой пойдет на выборы Виталий Малецкий, готовы проголосовать 25,13% кременчужан.



Теперь мы с уверенностью можем сказать, что двигать Виталия Малецкого в мэры Кременчуга от партии «За майбутнє» будет его куратор Юрий Шаповалов – глава областной парторганизации этой партии.