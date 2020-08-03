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Кременчук, Політика

Нардеп Шаповалов возглавит областную парторганизацию партии «За майбутнє»

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 464 Коментарів: 2

 

Вот так Юрий Шаповалов поведет в мэры Виталия Малецкого

Кременчугский нардеп Юрий Шаповалов стал членом партии «За майбутнє» и возглавит её Полтавскую областную парторганизацию. Об этом «Телеграфу» сообщил помощник Шаполова Николай Бокован.


Нардеп Шаповалов – член парламентской группы «За майбутнє». В мае 2020 года нардепы из этой парламентской группы заявили о создании одноименной партии «За майбутнє» – её создали путем переименования партии «Україна майбутнього» в партию «За майбутнє». Возглавил свежепереименованную партию Игорь Палица, которого называют человеком Игоря Коломойского. 20 мая состоялся учредительный съезд партии «За майбутнє», на котором избрали партийное руководство.


Тогда, в мае, большинство членов парламентской группы «За майбутнє» стали членами партии «За майбутнє», но не Шаповалов. Помощник нардепа Шаповалова Николай Бокован тогда ответил «Телеграфу», что Юрий Анатольевич предложение получил и пока думает.


В настоящее время парламентская группа «За майбутнє» переименована в парламентскую группу «Партія «За майбутнє». Николай Бокован подтвердил «Телеграфу», что нардеп Шаповалов стал членом партии «За майбутнє» и возглавит её областную парторганизацию.



Уже неделю в Кременчуге висят борды со слоганом «За майбутнє» Партія Малецького».


 
 

 Ещё неделей раньше ОО «Социальный барометр», который связывают с командой Шаповалова-Малецкого,  заявил, что за партию «За майбутнє», от которой пойдет на выборы Виталий Малецкий, готовы проголосовать 25,13% кременчужан.


Теперь мы с уверенностью можем сказать, что двигать Виталия Малецкого в мэры Кременчуга от партии «За майбутнє» будет его куратор Юрий Шаповалов – глава областной парторганизации этой партии.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы мэра политическая партия нардеп Шаповалов Виталий Малецкий мэр Кременчуга Кременчуг
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Коментарі: 2

104
StarПёр:
Сьогодні, 19:01

Ну шо там? Все работники НПЗ уже стали новоиспеченными членами новой партии? Хоменко переобулся? Уже окучивают элохторат? Майбутнутые...

Снова на округе массово обеспечат победу майбутнутых, а потом будут плакаться тут в комментариях как их душат и притесняют на заводе?


6 1
3 943
zzzzzz:
Сьогодні, 20:05

Цитата: StarПёр
удут плакаться тут в комментариях как их душат и притесняют на заводе?
та подождите, они еще не отошли от офигенских плюшек землемойского, оптимизация полным ходом, шо им и плакать некогда, вкалуют за еду, как и обещал зебенин! Все впереди! Зебобики зажили хорошо- веселее!


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