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Кременчук, Політика

В Кременчуге появилась реклама Малецкого и его новой партии

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 902 Коментарів: 6

 

Партия вроде новая, а цвета старые – фиолетовые

На улицах Кременчуга появились фиолетовые борды с рекламой Виталия Малецкого и партии «За майбутнє». Такие борды стоят в районе автовокзала и на Полтавском проспекте. На них надпись: «За майбутнє Партія Малецького».


 


Таким образом прогноз «Телеграфа» подтвердился – 14 июля мы писали, что Виталий Малецкий повторно пойдет в мэры Кременчуга от партии «За майбутнє», а не от родной и забытой теперь партии «Поруч», с которой он шел на выборы в 2015-м.


В середине июля в Кременчуге появились вот такие борды-предвестники. Глядя на них, ещё нельзя было с уверенностью понять, о чьем «майбутнем» здесь идет речь:


 


Теперь ситуация прояснилась.


Хотя авторы рекламного слогана «За майбутнє» Партія Малецького» польстили Малецкому. Или просто наврали – «За майбутнє» не является партией Виталия Малецкого, это с высокой степенью вероятности партия Игоря Коломойского, и возглавил её человек Коломойского Игорь Палица.


Создана эта партия два месяца назад. 20 мая состоялся учредительный съезд, на котором выбрали её руководство. Для украинцев, и конкретно для Кременчуга, она ничего ещё не сделала.


По версии «Телеграфа», эта партия создана под местные выборы, чтобы завести людей Коломойского или людей, работающих на Коломойского, в местные органы власти. А фиолетовый цвет и узнаваемая панорама Кременчуга на бордах использованы, чтобы визуально привязать возникшую из ниоткуда партию к Кременчугу.


Кстати, у Малецкого уже появился в области мэр-единомышленник. Скандальный мэр Полтавы Мамай тоже присоединился к «За майбутнє».


 

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы кандидат в мэры рекламные борды Игорь Коломойский Виталий Малецкий Кременчуг политическая конъюнктура
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

203
Piton78:
Сьогодні, 16:40

Так з самого початку було зрозуміло що це Віталькина реклама. Коротко про майбутнє: шановні жителі міста в майбутньому вас чекає все те саме що і зараз і можливо ще більше покращення!  Вишеньки по 16000 тисяч туї по 10000-12000  тисяч газетка і реклама за 19 лямів озеленення за 4 ляма і жодного реального звіту по цінах! Продаж землі для своїх вздовж берегу Дніпра. Тролейбуси які день їдуть два тижні стоять! Якось так я собі уявляю майбутнє за цією владою! Хтось бачить інші перспективи?


21 0
383
Yustas:
Сьогодні, 17:04

Треба було назвати партію Віталію "За майбутне моїх дітей")


8 0
131
mullet:
Сьогодні, 17:13

Цитата: Piton78

Так з самого початку було зрозуміло що це Віталькина реклама. Коротко про майбутнє: шановні жителі міста в майбутньому вас чекає все те саме що і зараз і можливо ще більше покращення!  Вишеньки по 16000 тисяч туї по 10000-12000  тисяч газетка і реклама за 19 лямів озеленення за 4 ляма і жодного реального звіту по цінах! Продаж землі для своїх вздовж берегу Дніпра. Тролейбуси які день їдуть два тижні стоять! Якось так я собі уявляю майбутнє за цією владою! Хтось бачить інші перспективи?

Ще можна додати ароматні вечори на Молодіжному, "благоустрій" у вигляді обпиляних до пеньків дерев, ну і звичайно ж найвищі тарифи на воду і тепло...


13 0
302
cheh_a:
Сьогодні, 17:17

за майбутне а не зэ майбутне

the future


0 0
318
Чopний Kiт:
Сьогодні, 18:32

партія "За Майбах Малецкого"


0 0
10
Gav-gav:
Сьогодні, 18:54

Зря тратился на рекламу. Люди будут голосовать по итогам его  заслуг которые  перечислены выше и которые все знают.


0 1

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