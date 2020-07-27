В Кременчуге появилась реклама Малецкого и его новой партии

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 902 Коментарів: 6

На улицах Кременчуга появились фиолетовые борды с рекламой Виталия Малецкого и партии «За майбутнє». Такие борды стоят в районе автовокзала и на Полтавском проспекте. На них надпись: «За майбутнє Партія Малецького».







Таким образом прогноз «Телеграфа» подтвердился – 14 июля мы писали, что Виталий Малецкий повторно пойдет в мэры Кременчуга от партии «За майбутнє», а не от родной и забытой теперь партии «Поруч», с которой он шел на выборы в 2015-м.





В середине июля в Кременчуге появились вот такие борды-предвестники. Глядя на них, ещё нельзя было с уверенностью понять, о чьем «майбутнем» здесь идет речь:









Теперь ситуация прояснилась.





Хотя авторы рекламного слогана «За майбутнє» Партія Малецького» польстили Малецкому. Или просто наврали – «За майбутнє» не является партией Виталия Малецкого, это с высокой степенью вероятности партия Игоря Коломойского, и возглавил её человек Коломойского Игорь Палица.



Создана эта партия два месяца назад. 20 мая состоялся учредительный съезд, на котором выбрали её руководство. Для украинцев, и конкретно для Кременчуга, она ничего ещё не сделала.





По версии «Телеграфа», эта партия создана под местные выборы, чтобы завести людей Коломойского или людей, работающих на Коломойского, в местные органы власти. А фиолетовый цвет и узнаваемая панорама Кременчуга на бордах использованы, чтобы визуально привязать возникшую из ниоткуда партию к Кременчугу.





Кстати, у Малецкого уже появился в области мэр-единомышленник. Скандальный мэр Полтавы Мамай тоже присоединился к «За майбутнє».



