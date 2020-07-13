Стало известно, от какой партии пойдет в мэры Виталий Малецкий

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 1 527 Коментарів: 2

По версии ОО «Социальный барометр», Виталий Малецкий будет баллотироваться на пост мэра Кременчуга от партии «За майбутнє». И эта партия – опять же по версии «Социального барометра» – такая крутая, что даже обошла по популярности «Слугу народа».



Кременчугская общественная организация «Социальный барометр» опубликовала результаты социологического опроса, который проводила в июле текущего года. Респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы местные выборы состоялись сегодня?



Вот результаты опроса.









Как видите, на лидерской позиции находится политическая партия «За майбутнє» с Виталием Малецким впридачу. За неё готовы проголосовать 25,13% опрошенных кременчужан. И она обошла «Слугу народа».



Вы удивлены? Мы тоже. Потому что партия «За майбутнє» создана полтора месяца назад – 20 мая 2020 года у них состоялся учредительный съезд, на котором избрали руководство партии. «ТелеграфЪ» об этом писал.



Итак мы имеем новую партию, которая загадочным образом за месяц стала гиперпопулярной в Кременчуге. Как же так? И так ли это? Не выдает ли «Социальный барометр» желаемое за действительное?





«ТелеграфЪ» решил проверить.



На этой неделе в центральной части Кременчуга, а также на Леонова появились вот эти голубенькие борды с белыми облаками и словом «майбутнє». А в слове «майбутнє» над буквой «й» стоит характерная галочка – такая же, как принято ставить в избирательных бюллетенях.







По версии «Телеграфа», эти голубенькие борды вполне могут быть политической рекламой политической партии «За майбутнє».

Мы решили посмотреть, что думают по этому поводу читатели «Телеграфа». И предложили вам ответить на вопрос: как вы думаете, что рекламируют на этом борде?





Из 523 проголосовавших (на 14.30) 398 (76,1%) ответили, что это реклама какой-то партии. И только один из комментаторов Кавоман написал, что это реклама партии «За майбах». Даже активный и политически грамотный комментатор mangust-1 не назвал партию, а написал – «впевнено кажу – це реклама партії». Как видите, популярностью партии на сайте пока как бы не пахнет.



Через два часа мы поставили на сайте прямой вопрос: знаете ли вы политическую партию «За майбутнє»? И вот тут ситуация резко изменилась. 411 (55,47%) респондентов дружно ответили, что знают такую партию. Мы пишем «дружно», потому что их ответы посыпались в течении часа. В то же время 174 (23,48%) респондента ответили, что не знают такую партию. А 155 (20,92%) написали, что впервые слышат это название.



Возникает закономерный вопрос – кто же эти 411 респондентов, которые так хорошо знают партию, созданную всего месяц назад? По версии «Телеграфа», эти дружные ребята вполне могут быть членами знаменитой «фиолетовой сетки» команды власти Шаповалова-Малецкого. Но это версия. Чтобы понять, кто эти люди, давайте разберемся, что это за партия «За майбутнє»?



Её возглавил Игорь Палица, которого называют человеком Коломойского. Название новенькой партии идентично названию «старенькой» депутатской фракции в Верховной Раде – «За майбутнє».





Большинство членов фракции стали членами одноименной партии. У фракции два сопредседателя – Виктор Бондар и Тарас Батенко. Батенко стал членом одноименной партии. А Виктор Бондар – лидер партии «Відродження». Бондаря называют человеком Коломойского, а партию «Відродження» – партией Коломойского.



Членом депфракции ВРУ «За майбутнє» состоит кременчугский нардеп Юрий Шаповалов. Когда создали одноименную партию, «ТелеграфЪ» спросил его помощника Бокована, предлагали ли Шаповалову место в партии? Николай Бокован ответил, что конечно предлагали, но Юрий Анатольевич пока думает.









Когда была создана партия «За майбутнє», «ТелеграфЪ» написал, «что возможно, люди Коломойского пойдут на местные выборы в рядах обеих партий – «За майбутнє» и «Відродження».



Ну вот, прошло полтора месяца и мы видим опрос, в котором лидирует ещё месяц назад никому неизвестная партия «За майбутнє» во главе с мэром Кременчуга Виталием Малецким. Напомним, по новому Избирательному кодексу самовыдвижения на местных выборах не будет, кандидат может быть выдвинут только политической партией.





Кстати, посмотрите ещё раз таблицу – там даже нет названия мэрской партии «Поруч», с которой Малецкий пошел на выборы в 2015-м. Вероятно, сегодня ситуация обстоит так – «Поруч» сделал своё дело, «Поруч» может уйти. «Майбутнє» за партией «За майбутнє», которая имеет все основания называться партией Коломойского.



Осталось сказать несколько слов о «Социальном барометре». Если коротко, то как партию «За майбутнє» связывают с Коломойским, так ОО «Социальный барометр» связывают с командой власти Шаповалова-Малецкого. Во время президентских выборов в 2019 году волонтеры «Социального барометра» даже базировались в общественной приемной нардепа Шаповалова на Троицкой.



Поэтому если «Социальный барометр» дает информацию, что в Кременчуге вдруг лидирует партия «За майбутнє» во главе с Виталием Малецким, у нас есть веские основания полагать, что именно эта партия и выдвинет его кандидатом в мэры. Да и в рейтинговой таблице кандидатов в мэры по версии "Социального барометра" Малецкий прямо указан кандидатом от партии "За майбутнє".



«ТелеграфЪ», кстати, дважды спрашивал мэра, от какой партии он пойдет на выборы в этот раз? Оба раза мэр ушел от ответа. В последний раз предложил очень милую отговорку:

– Сьогодні ж неділя, я ж можу у неділю, у вихідний день, не коментувати? – сказал Виталий Малецкий.









Информация о социологическом опросе:

Громадською організацією «Соціальний барометр» у липні місяці у Кременчуці було опитано методом телефонного інтерв’ю 800 респондентів віком старше 18 років, які планують голосувати на місцевих виборах. Гранична похибка вибірки складає 2,98 з довірчою імовірністю 95%.