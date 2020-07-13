А вы знаете эту партию?

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«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на вопрос: знаете ли вы политическую партию «За майбутнє»?





После обеда мы объясним, зачем спрашивали об этом.