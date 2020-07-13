А вы знаете эту партию?

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После обеда мы объясним, зачем спрашивали об этом.
Вы же их в 07:24 уже прорекламировали. Теперь знаем.
Это та, которую в ВР называют "За Майбах", и в которую Шаповалова приглашали, но он вроде как не согласился. Хотя и входит в одноименную депутатскую группу.