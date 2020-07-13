Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.07.2020 09:40
Підтверджені:
Україна54133
Кременчук121
Хворі:
Україна26232
Кременчук2
Одужало:
Україна26503
Кременчук115
Померло:
Україна1398
Кременчук4
Кременчук, Політика

А вы знаете эту партию?

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 449 Коментарів: 2

 

Опрос «Телеграфа»

«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на вопрос: знаете ли вы политическую партию «За майбутнє»?


После обеда мы объясним, зачем спрашивали об этом.

4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы политические партии Кременчуг

Знаете ли вы политическую партию «За майбутнє»?

компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

351
SaneK:
Сьогодні, 10:18

Вы же их в 07:24 уже прорекламировали. Теперь знаем.


15 1
43
Kremzp:
Сьогодні, 13:45

Это та, которую в ВР называют "За Майбах", и в которую Шаповалова приглашали, но он вроде как не согласился. Хотя и входит в одноименную депутатскую группу.


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх