Поки на одному рівні: за добу в Україні у 638 осіб підтвердили коронавірус
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Вчора інфекцію виявили у 612 людей
Станом на 14 липня в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Померло 1 412 людей, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків. Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 651 пацієнт. Про це повідомляє МОЗ України.
13 липня повідомляли про 612 осіб з інфекцією.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2148 випадків;
- Волинська область — 3080 випадків;
- Дніпропетровська область — 1146 випадків;
- Донецька область — 765 випадків;
- Житомирська область — 1542 випадки;
- Закарпатська область — 4055 випадків;
- Запорізька область — 622 випадки;
- Івано-Франківська область — 3127 випадків;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6350 випадків;
- Київська область — 3090 випадків;
- Львівська область — 7254 випадки;
- Луганська область — 95 випадків;
- Миколаївська область — 487 випадків;
- Одеська область — 2258 випадків;
- Полтавська область — 334 випадки;
- Рівненська область — 4740 випадків;
- Сумська область — 341 випадок;
- Тернопільська область — 2276 випадків;
- Харківська область — 2723 випадки;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 909 випадків;
- Чернівецька область — 5184 випадки;
- Черкаська область — 755 випадків;
- Чернігівська область — 612 випадків.