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Надзвичайні новини

Плавнівець «купив» талонів на пальне на дев'ять тисяч гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 003 Коментарів: 1

Чоловік став жертвою аферистів

До поліції звернувся 34-річний житель Горішніх Плавнів, якого «розвели» шахраї. 7 липня чоловіку запропонували придбати талонів на пальне. Плавнівець переказав невідомій особі 9 тисяч гривень на банківську карту, проте талони не отримав.


У деяких випадках шахраї «заманюють» людей низькою ціною на пальне. Зокрема в одному з відео, де хлопця намагаються розвести на майже дві тисячі гривень, аферист пропонує купити пальне по нижчій ціні. Радять або одразу залити пальне, або придбати талони. Коли потенційна жертва обирає один із варіантів, їй говорять внести передоплату та з чеком підійти до касира на заправці. Зазвичай коли особа переказала гроші, шахрай перестає виходити на зв'язок. А касир нічим допомогти не може, бо не в курсі «схеми».


Аби не потрапити в подібну пастку, варто купувати талони на заправках офіційно, через касу.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера топливо
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

323
Andron777:
Сьогодні, 12:57

Для чого взагалі ці талони коли в кармані банківська картка лежить?


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