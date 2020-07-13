На кременчуцьких дорогах сталося кілька ДТП (додано)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 790 Коментарів: 3

Сьогодні, 14 липня, в короткий проміжок часу у Кременчуці сталося дві ДТП. Зокрема за інформацією із соцмереж, три автівки зіштовхнулися на Пивзаводівському шляхопроводі.









На проспекті Лесі Українки, біля зупинки «Вул. Козацька», також сталася ДТП. Відео з автотрощі поділився читач.









Патрульна поліція повідомила, що ДТП сталося за участю 5 автомобілів. Патрульні регулюють дорожній рух та встановлюють обставини події. На даний момент інформація про потерпілих відсутня.









На вулиці Бетонній водій Daewoo Sens не пропустив Daewoo Lanos , що їхав головною дорогою. Автомобілі зіткнулися, травмованих немає. Патрульні складають протокол за ст.124 КУпАП.



