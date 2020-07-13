Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.07.2020 09:40
Підтверджені:
Україна54133
Кременчук121
Хворі:
Україна26232
Кременчук2
Одужало:
Україна26503
Кременчук115
Померло:
Україна1398
Кременчук4
Надзвичайні новини

На кременчуцьких дорогах сталося кілька ДТП (додано)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2 790 Коментарів: 3

Дощ дається взнаки

Сьогодні, 14 липня, в короткий проміжок часу у Кременчуці сталося дві ДТП. Зокрема за інформацією із соцмереж, три автівки зіштовхнулися на Пивзаводівському шляхопроводі.


 


На проспекті Лесі Українки, біля зупинки «Вул. Козацька», також сталася ДТП. Відео з автотрощі поділився читач.


 


Патрульна поліція повідомила, що ДТП сталося за участю 5 автомобілів. Патрульні регулюють дорожній рух та встановлюють обставини події. На даний момент інформація про потерпілих відсутня.



На вулиці Бетонній водій Daewoo Sens не пропустив Daewoo Lanos , що їхав головною дорогою. Автомобілі зіткнулися, травмованих немає. Патрульні складають протокол за ст.124 КУпАП.


 

3
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug, патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП пивзаводівський шляхопровід
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

1 340
inattentive:
Сьогодні, 09:46

Водители забывают, что в дождь, вода выступает как прослойка которая значительно ухудшает результат экстренного торможения (сцепку с асвальтом). Так же причинами ДТП бывают : запотевание стекол, невключенные габаритные огни, старая резина и сонливость самих водителейв в такую погоду. 


16 0
1 467
ankrem:
Сьогодні, 09:47

Цитата: inattentive

Водители забывают, что в дождь, вода выступает как прослойка которая значительно ухудшает результат экстренного торможения (сцепку с асвальтом). Так же причинами ДТП бывают : запотевание стекол, невключенные габаритные огни, старая резина и сонливость самих водителейв в такую погоду. 

 

Причина одна, это водитель.


24 2
30
power:
Сьогодні, 11:53

На Козацкой вечная проблемма из за того что 1. Водители долетают на красный свет 2. Машины которые выезжают с второстепенной на проспект Леси Украинки а если там еще стоит тролейбус там вообще ничего не видно.

Решение очень простое поставить знак выезд со второстепенной только направо и пусть едут возле Простора на разворот и все будет песня.

 


7 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх