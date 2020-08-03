Собрались в отпуск в Болгарию или Египет? Сперва посмотрите список стран «красной зоны»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 147

Минздрав внес в список «красных зон» 127 стран. И только 66 оставил в «зеленой зоне». Украина – в «зеленой».





Минздрав снова поменял правила определения стран «красной зоны». Из-за этого количество «красных» стран возросло вдвое – теперь их 127. И МОЗ обещает снова изменить правила определения стран «красных зон».



Для тех, кто собирается в отпуск, важно помнить, что украинцы, вернувшиеся из страны «красной зоны», должны пройти 14-дневную самоизоляцию, или за свои деньги сделать ПЦР-тест на COVID-19 – если его результат окажется негативным, они освобождаются от 14-дневной самоизоляции. В Кременчуге такое ПЦР-исследование стоит 1582 гривны.



В новый список стран «красной зоны», принятый МОЗ на август, попали такие популярные среди отдыхающих страны, как Болгария, Черногория, Испания, Мальта, Албания, Польша, Чешская Республика, Венгрия, Израиль, Индия. А также Мальдивы и Монако. Полный список стран «красной зоны» смотрите ниже.







Есть и хорошая новость. В списке стран «зеленой зоны» остались такие популярные среди туристов страны, как Италия, Греция, Египет, Турция, Хорватия, Таиланд, Латвия, Эстония. И Беларусь. Стран «зеленой зоны» намного меньше, чем «красной» – их всего 66.



Украина тоже оказалась в «зеленой зоне». Хотя неделю назад, 28 июля, МОЗ её внес в «красную зону». Но тогда и правила определения зон были другие, и более понятные – к странам «красной зоны» МОЗ относил те, в которых показатель заболеваемости составляет более 55 случаев активной формы COVID-19 на 100 тыс. населения. По этим критериям показатель заболеваемости в Украине составлял 66,70 на 100 тыс. нас. Теперь МОЗ изменил критерии, и показатель Украины составил 33,02 (в два раза меньше прежнего). Потому что теперь МОЗ считает показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Но, как говорилось выше, это не окончательный вариант – МОЗ снова собрался менять правила.



Полный список стран «красной зоны», утвержденный МОЗ:









Полный список стран «зеленой зоны» можно посмотреть здесь: