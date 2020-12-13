Кременчужани пропрощалися з АТОвцем Анатолієм Шульгою

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Цього тижня, 16 грудня, Кременчук попрощався з 52-річним військовим Анатолієм Валентиновичем Шульгою.





У 2014 році Анатолій Шульга був призваний по мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. Брав безпосередню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.





12 грудня зупинилося серце учасника Антитерористичної операції. А 16 грудня військового поховали на Свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО.