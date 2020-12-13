Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині померло 9 пацієнтів з COVID-19

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 481

 

В Україні зафіксували 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби, у Полтавській області – 314

12 630 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 грудня. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники. Про це повідомляє МОЗ.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 904 особи;
  • летальних випадків – 260;
  • одужало – 12 866 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 944 381 особа;
  • одужало – 561 222 особи;
  • летальних випадків – 16 256;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 98 330 випадків;
  • Вінницька область – 20 578 випадків;
  • Волинська область – 29 817 випадків;
  • Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
  • Донецька область – 31 449 випадків;
  • Житомирська область – 35 662 випадки;
  • Закарпатська область – 26 855 випадків;
  • Запорізька область – 45 715 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
  • Київська область – 51 588 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 621 випадок;
  • Луганська область – 8 533 випадки;
  • Львівська область – 55 860 випадків;
  • Миколаївська область – 25 826 випадків;
  • Одеська область – 61 963 випадки;
  • Полтавська область – 31 097 випадків;
  • Рівненська область – 37 840 випадків;
  • Сумська область – 37 157 випадків;
  • Тернопільська область – 32 089 випадків;
  • Харківська область – 64 237 випадків;
  • Херсонська область – 15 151 випадок;
  • Хмельницька область – 36 027 випадків;
  • Черкаська область – 33 837 випадків;
  • Чернівецька область – 37 695 випадків;
  • Чернігівська область – 26 409 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 314. Одужали 21 932 (+689) жителі області, продовжують лікування 8 510 людей, зокрема 179 дітей.


Всього налічують 655 летальних випадків, нових – 9 (Кременчук – 3; Лохвицький район – 2; Полтава; Горішні Плавні; Гребінківський, Котелевський райони).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 12 814 (115 нових випадків),
  • Кременчук – 4 186 (57 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 358 (15 нових випадків),
  • Миргород – 1 280 (2 нові випадки),
  • Полтавський район – 1 245 (20 нових випадків),
  • Лохвицький район – 817 (19 нових випадків),
  • Лубни – 788,
  • Зіньківський район – 713 (7 нових випадків),
  • Пирятинський район – 589,
  • Котелевський район – 581 (9 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 521,
  • Кременчуцький район – 509 (2 нові випадки),
  • Глобинський район – 504 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 452 (13 нових випадків),
  • Диканський район – 433 (2 нові випадки),
  • Миргородський район – 422,
  • Хорольський район – 370 (4 нові випадки),
  • Шишацький район – 361 (4 нові випадки)),
  • Кобеляцький район – 354 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 303 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 303 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 295,
  • Семенівський район – 276,
  • Чутівський район – 268 (14 нових випадків),
  • Машівський район – 229 (7 нових випадків),
  • Лубенський район – 224 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 212 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 204,
  • Чорнухинський район – 178,
  • Гребінківський район – 159 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 149 (15 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 33,
  • Гадяч – 61,
  • Гадяцький – 39,
  • Глобинський – 49,
  • Гребінківський – 41,
  • Диканський – 52,
  • Зіньківський – 120,
  • Карлівський – 19,
  • Кобеляцький – 79,
  • Козельщинський – 59,
  • Горішні Плавні – 301,
  • Котелевський – 62,
  • Кременчук – 1 591,
  • Кременчуцький – 246,
  • Лохвицький – 141,
  • Лубни – 261,
  • Лубенський – 79,
  • Машівський – 46,
  • Миргород – 346,
  • Миргородський – 133,
  • Новосанжарський – 134,
  • Оржицький – 62,
  • Пирятинський – 204,
  • Полтава – 3 604,
  • Полтавський – 466,
  • Решетилівський – 33,
  • Семенівський – 62,
  • Хорольський – 66,
  • Чорнухинський – 39,
  • Чутівський – 12,
  • Шишацький – 70.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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