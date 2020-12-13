За добу на Полтавщині померло 9 пацієнтів з COVID-19

В Україні зафіксували 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби, у Полтавській області – 314
12 630 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 грудня. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники. Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 904 особи;
- летальних випадків – 260;
- одужало – 12 866 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 944 381 особа;
- одужало – 561 222 особи;
- летальних випадків – 16 256;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 98 330 випадків;
- Вінницька область – 20 578 випадків;
- Волинська область – 29 817 випадків;
- Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
- Донецька область – 31 449 випадків;
- Житомирська область – 35 662 випадки;
- Закарпатська область – 26 855 випадків;
- Запорізька область – 45 715 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
- Київська область – 51 588 випадків;
- Кіровоградська область – 7 621 випадок;
- Луганська область – 8 533 випадки;
- Львівська область – 55 860 випадків;
- Миколаївська область – 25 826 випадків;
- Одеська область – 61 963 випадки;
- Полтавська область – 31 097 випадків;
- Рівненська область – 37 840 випадків;
- Сумська область – 37 157 випадків;
- Тернопільська область – 32 089 випадків;
- Харківська область – 64 237 випадків;
- Херсонська область – 15 151 випадок;
- Хмельницька область – 36 027 випадків;
- Черкаська область – 33 837 випадків;
- Чернівецька область – 37 695 випадків;
- Чернігівська область – 26 409 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 314. Одужали 21 932 (+689) жителі області, продовжують лікування 8 510 людей, зокрема 179 дітей.
Всього налічують 655 летальних випадків, нових – 9 (Кременчук – 3; Лохвицький район – 2; Полтава; Горішні Плавні; Гребінківський, Котелевський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 12 814 (115 нових випадків),
- Кременчук – 4 186 (57 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 358 (15 нових випадків),
- Миргород – 1 280 (2 нові випадки),
- Полтавський район – 1 245 (20 нових випадків),
- Лохвицький район – 817 (19 нових випадків),
- Лубни – 788,
- Зіньківський район – 713 (7 нових випадків),
- Пирятинський район – 589,
- Котелевський район – 581 (9 нових випадків),
- Новосанжарський район – 521,
- Кременчуцький район – 509 (2 нові випадки),
- Глобинський район – 504 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 452 (13 нових випадків),
- Диканський район – 433 (2 нові випадки),
- Миргородський район – 422,
- Хорольський район – 370 (4 нові випадки),
- Шишацький район – 361 (4 нові випадки)),
- Кобеляцький район – 354 (1 новий випадок),
- Гадяч – 303 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 303 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 295,
- Семенівський район – 276,
- Чутівський район – 268 (14 нових випадків),
- Машівський район – 229 (7 нових випадків),
- Лубенський район – 224 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 212 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 204,
- Чорнухинський район – 178,
- Гребінківський район – 159 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 149 (15 нових випадків).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 33,
- Гадяч – 61,
- Гадяцький – 39,
- Глобинський – 49,
- Гребінківський – 41,
- Диканський – 52,
- Зіньківський – 120,
- Карлівський – 19,
- Кобеляцький – 79,
- Козельщинський – 59,
- Горішні Плавні – 301,
- Котелевський – 62,
- Кременчук – 1 591,
- Кременчуцький – 246,
- Лохвицький – 141,
- Лубни – 261,
- Лубенський – 79,
- Машівський – 46,
- Миргород – 346,
- Миргородський – 133,
- Новосанжарський – 134,
- Оржицький – 62,
- Пирятинський – 204,
- Полтава – 3 604,
- Полтавський – 466,
- Решетилівський – 33,
- Семенівський – 62,
- Хорольський – 66,
- Чорнухинський – 39,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 70.