За добу на Полтавщині померло 9 пацієнтів з COVID-19

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В Україні зафіксували 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби, у Полтавській області – 314

12 630 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 18 грудня. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники. Про це повідомляє МОЗ.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 904 особи;

летальних випадків – 260;

одужало – 12 866 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 944 381 особа;

одужало – 561 222 особи;

летальних випадків – 16 256;

проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 98 330 випадків;

Вінницька область – 20 578 випадків;

Волинська область – 29 817 випадків;

Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

Донецька область – 31 449 випадків;

Житомирська область – 35 662 випадки;

Закарпатська область – 26 855 випадків;

Запорізька область – 45 715 випадків;

Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

Київська область – 51 588 випадків;

Кіровоградська область – 7 621 випадок;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 випадків;

Миколаївська область – 25 826 випадків;

Одеська область – 61 963 випадки;

Полтавська область – 31 097 випадків;

Рівненська область – 37 840 випадків;

Сумська область – 37 157 випадків;

Тернопільська область – 32 089 випадків;

Харківська область – 64 237 випадків;

Херсонська область – 15 151 випадок;

Хмельницька область – 36 027 випадків;

Черкаська область – 33 837 випадків;

Чернівецька область – 37 695 випадків;

Чернігівська область – 26 409 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 314. Одужали 21 932 (+689) жителі області, продовжують лікування 8 510 людей, зокрема 179 дітей.



Всього налічують 655 летальних випадків, нових – 9 (Кременчук – 3; Лохвицький район – 2; Полтава; Горішні Плавні; Гребінківський, Котелевський райони).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 12 814 (115 нових випадків),

Кременчук – 4 186 (57 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 358 (15 нових випадків),

Миргород – 1 280 (2 нові випадки),

Полтавський район – 1 245 (20 нових випадків),

Лохвицький район – 817 (19 нових випадків),

Лубни – 788,

Зіньківський район – 713 (7 нових випадків),

Пирятинський район – 589,

Котелевський район – 581 (9 нових випадків),

Новосанжарський район – 521,

Кременчуцький район – 509 (2 нові випадки),

Глобинський район – 504 (1 новий випадок),

Карлівський район – 452 (13 нових випадків),

Диканський район – 433 (2 нові випадки),

Миргородський район – 422,

Хорольський район – 370 (4 нові випадки),

Шишацький район – 361 (4 нові випадки)),

Кобеляцький район – 354 (1 новий випадок),

Гадяч – 303 (2 нові випадки),

Решетилівський район – 303 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 295,

Семенівський район – 276,

Чутівський район – 268 (14 нових випадків),

Машівський район – 229 (7 нових випадків),

Лубенський район – 224 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 212 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 204,

Чорнухинський район – 178,

Гребінківський район – 159 (2 нові випадки),

Оржицький район – 149 (15 нових випадків).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):