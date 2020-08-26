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Кременчук, Воины света

АТОвця з Кременчука Дмитра Шаповала, який пройшов полон та поранення, урочисто перепоховають

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 795 Коментарів: 2

 

Бійця поховали за межами Алеї Слави Героїв АТО-ООС

2 вересня тіло бійця 42 батальону, учасника битви за Іловайськ з Кременчука Дмитра Шаповала перепоховають з усіма військовими почестями на Алеї Слави Героїв АТО-ООС. Як повідомив Леонід Харченко, 13 серпня зупинилося серце Дмитра Шаповала й його поховали на межами Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі. 


- Дана історія розпочалася ще 6 років тому. Саме 27 серпня 2014 року 42 батальйон перекинули трьома гелікоптерами під Іловайськ, на прорив тим підрозділам, які потрапили в оточення. Понад 30 чоловік особового складу були мешканцями міста Кременчука. Приземлившись поблизу Великої Катеринівки, бійці попали під щільний обстріл ворога. Серед поранених бійців виявився і уродженець Кременчука Дмитро Шаповал. Поранення ніг, спини, сильна кровотеча, як згадують побратими, вже думали, що Дмитро і не виживе. 28 серпня Дмитро Шаповал потрапив у полон до російських сил. Завдяки перемовникам із Червоного Хреста, вдалося забрати пораненого бійця та переправити до госпіталю на територію, контрольовану Україною. Важкі місяці операцій, перебування по госпіталях підняли Дмитра на ноги та не поновили здоров'я. Командування направило бійця на реабілітацію додому, адже навіть не всі осколки вдалося видалити із тіла воїна. Потім розпочався збір документів, перепони зі сторони комбата, адже Дмитро став на сторону тих, хто виступив проти комбата за Іловайські події. Відеоматеріал по даній справі вийшов на каналі ICTV ще у вересні 2014 року. Зневірившись у справедливості, Дмитро повернувся до цивільного життя, так і не оформивши собі ні посвідчення, ні будь-яких пільг. Здоров'я було підірване, можливості лікуватись не було, путівок не надавалось. Ні до кого не звертаючись, Дмитро працював та ростив доньку, - розповів Леонід.



Як розповів Леонід Харченко, 13 серпня організм дав збій, серце воїна зупинилося. І тут хтось із працівників КП СКРП, не розібравшись більш детально у справі, чому у Дмитра Шаповала відсутні документи з АТО, простою відмашкою відмовив у почесному прощанні із воїном, у похованні тіла бійця на Алеї Слави АТО Свіштовського цвинтаря. Побратими, які приїхали на цвинтар на поховання Дмитра, були шоковані - могила знаходилася поза Алеєю Слави АТО. Та на той момент уже нічого не можна було змінити.


- За словами військового комісара та представників влади міста, до них ніхто не звертався у даному питанні. І після того, коли побратими Дмитра Шаповала, громадські організації АТО-ООС, рідні воїна звернулися до влади, питання стало вирішуватися, - додав Леонід Харченко. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці воины света перепоховання
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

932
Angel737:
Сьогодні, 11:51

Вечная Память Герою Украины!


6 2
4 005
zzzzzz:
Сьогодні, 12:43

Минусовщикам градов в огород.


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