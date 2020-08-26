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«І хай весь світ зачекає»: у Кременчуці водій в'їхав в електроопору і заснув

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 016 Коментарів: 1

 

Керманич «надув» 3,77 проміле алкоголю

27 серпня на вулиці Республіканській автомобіль Daewoo Lanos в'їхав в електроопору. Коли копи приїхали на оформлення ДТП, то побачили 55-річного керманича, який спав за кермом. Про це повідомили у патрульній поліції.


Алкотестер показав результат — 3,77 проміле алкоголю, що майже у 19 разів перевищує допустиму норму.


Інспектори склали на громадянина адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), протокол за ст. 124 (ДТП) та протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП электроопора пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 005
zzzzzz:
Сьогодні, 12:42

Де такие беруться дебилы.....щато уголовку пр синякам шмаркля не подписала...


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