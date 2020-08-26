«І хай весь світ зачекає»: у Кременчуці водій в'їхав в електроопору і заснув

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 016 Коментарів: 1

27 серпня на вулиці Республіканській автомобіль Daewoo Lanos в'їхав в електроопору. Коли копи приїхали на оформлення ДТП, то побачили 55-річного керманича, який спав за кермом. Про це повідомили у патрульній поліції.





Алкотестер показав результат — 3,77 проміле алкоголю, що майже у 19 разів перевищує допустиму норму.





Інспектори склали на громадянина адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), протокол за ст. 124 (ДТП) та протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.