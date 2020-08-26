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Кременчуцькі рятувальники допомогли хворому на COVID-19, який не може ходити

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 768

ДСНСники на носилках транспортували хворого чоловіка з третього поверху та передали медикам для госпіталізації

27 серпня о 20.45 на «101» надійшло повідомлення від завідуючої КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Кременчука про те, що в Автозаводському районі потрібна допомога хворому на COVID-19. Рятувальники допомогли знести чоловіка з квартири на третьому поверсі, оскільки він, за словами медиків, хворіє на глибокий тромбоз ніг. Через це не може самостійно ходити. Про це стало відомо від ГУ ДСНС у Полтавській області.


Рятувальники в засобах захисту знесли хворого та передали медичним працівникам для госпіталізації.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус ДСНС спасатели
компанія «Інтера Люкс»

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