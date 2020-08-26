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Надзвичайні новини, Полтавщина

Викрадення дітей у Полтаві: іноземець поцупив автомобіль у родини з Молдови

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 382

Сім'я опинилася у Полтаві проїздом

Стали відомі подробиці викрадення дітей, що сталося 24 серпня у Полтаві. Тоді іноземець викрав автомобіль з двома дітьми та потрапив у ДТП.


«Надзвичайні новини» розповіли, що хлопець викрав машину з дітьми в родини з Молдови. Батьки з дітьми були проїздом в Полтаві. Того дня батько, дружина та старша донька на кілька хвилин пішли до магазину техніки. Двох дітей, телефон і ключі залишили в машині. Коли повернулися, їхнього автомобіля не було.


У сюжеті також проінформували, що за тиждень до події 20-річного іноземця відрахували з університету за борги.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: Надзвичайні новини. ICTV, youtube.com
Теги: Полтава иностранцы студент викрадення діти
компанія «Інтера Люкс»

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