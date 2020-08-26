Викрадення дітей у Полтаві: іноземець поцупив автомобіль у родини з Молдови

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 382

Стали відомі подробиці викрадення дітей, що сталося 24 серпня у Полтаві. Тоді іноземець викрав автомобіль з двома дітьми та потрапив у ДТП.





«Надзвичайні новини» розповіли, що хлопець викрав машину з дітьми в родини з Молдови. Батьки з дітьми були проїздом в Полтаві. Того дня батько, дружина та старша донька на кілька хвилин пішли до магазину техніки. Двох дітей, телефон і ключі залишили в машині. Коли повернулися, їхнього автомобіля не було.





У сюжеті також проінформували, що за тиждень до події 20-річного іноземця відрахували з університету за борги.



