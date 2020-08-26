Збірна України з футболу підтримала кременчужанина Леоніда Гриньова, який пережив історичну операцію

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В Україні вдруге пересадили кістковий мозок пацієнту від нерідного донора – з кременчужанином клітинами поділився німець

Вчора, 27 серпня, в Україні вдруге пересадили кістковий мозок пацієнту від нерідного донора. Це життєво необхідна операція для тих, хто бореться з раком крові. Раніше такі операції робили за кордоном за сотні тисяч доларів. Щоправда, кістковий мозок везуть з-за кордону і це нагадує цілу спецоперацію.





18-річний кременчужанин Леонід Гриньов став другим українцем, якому пересадили кістковий мозок від нерідного донора. Останні 14 місяців від бореться з гострою лімфобластною лейкемією, ускладненою філадельфійською хромосомою. Іншого виходу, окрім як трансплантація, немає.









Донорські клітини зранку до аеропорту Бориспіль доставив кур’єр. Вони прибули з Німеччини. Клітинами з українцем поділився німець. Про нього відомо лише те, що це молодий чоловік до 25 років. Цінну посилку отримав Роман Куць. Він очолює БФ «Український реєстр донорів кісткового мозку», який здійснював пошук донора у світовому реєстрі.





До речі, перша трансплантація кісткового мозку відбулася в Україні 1 квітня. Її провели в «Охматдиті». Донором тоді теж став німець. Все минуло успішно, пацієнт - півторарічний Назарчик - уже виписаний з лікарні.









Перед операцією Леонід почувався бійцем й жартував. Попереду у хлопця лікування в ізольованому боксі, адже у хлопця майже немає імунітету.









Збірна України з футболу у перший день зборів записали слова підтримки Леоніду, який дуже любить футбол.









Також гравці збірної для Леоніда Гриньова розписали футболку, залишивши свої автографи.







