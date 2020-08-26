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Надзвичайні новини, Полтавщина

Прокуратура просить суворішого покарання для жительки Полтавщини, яка зарубала чоловіка

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 156 Коментарів: 1

Жінку засудили на 5,5 років тюрми. Прокуратура вимагає 8 років позбавлення волі

Машівський відділ Кобеляцької місцевої прокуратури оскаржив вирок Полтавського районного суду, відповідно до якого 59-річну жительку колишнього Машівського району на 5,5 років засудили за умисне вбивство. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


Вбивство сталося 24 лютого. Жінка та чоловік вдома вживали алкоголь. Між ними виникла сварка, після якої обвинувачена чотири рази вдарила свого співмешканця сокирою по голові. Від отриманих ушкоджень через два тижні потерпілий помер у лікарні.


На Полтавщині винесли вирок жінці, яка зарубала свого чоловіка


Прокуратура вважає безпідставним застосуванням положень ст. 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) та просить Полтавський апеляційний суд ухвалити новий вирок, засудивши обвинувачену на 8 років.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство топор
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

324
cheh_a:
Сьогодні, 13:33

конечно

ато бабам меньшие срока идут


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