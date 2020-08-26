У тендері на благоустрій парку «Юність» у Кременчуці переміг фігурант кримінальних справ про розтрату коштів

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Переможцем тендеру визнане ПП «Будмонтажпроект-17», засновником та керівником якої є Сергій Галата. Фірма фігурує у двох кримінальних корупційних справах

Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (УКБ) з другої спроби провело тендер на комплексний благоустрій парку «Юність», що на Раківці, на вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова. (Попередні торги були скасовані через порушення.)





Інформація про тендер розміщена в системі електронних закупівель ProZorro. Аукціон відбувся 27 липня, і за його результатами замовник 26 серпня визнав переможцем ПП «Будмонтажпроект-17» та опублікував повідомлення про намір укласти договір з цією фірмою.





Що хочуть зробити в парку «Юність»

Тендерна документація передбачає такі роботи:

Тротуарна плитка, усього 2726 кв. м.

Майданчик для дітей віком від 6 років з гойдалками, лабіринтом і комплексом для дітей з особливими потребами.

Майданчик для дітей віком до 6 років. Улаштування майданчика воркаут.

Велопарковка. 22 лавочки та 20 урн. З столи для настільного тенісу (стаціонарні).

Система поливу рослин.

Зовнішнє освітлення.

Посадка дерев та кущів.

Облаштування газонів.





Ціна питання

Очікувана вартість закупівлі складала 11 млн 258,5 тис грн. Фірма, що стала переможцем, запропонувала найнижчу ціну – 9 млн 916,8 тис грн, що на 1 млн 341,8 тис грн нижче від очікуваної вартості.





Конкурентами ПП «Будмонтажпроект-17» були ПП «Дас Буд» та ФОП Лобода Максим Володимирович. При цьому жоден з учасників не знижував ціну під час аукціону, крім цього, аналіз тендерної історії ФОПа дає підстави вважати його технічним учасником – він систематично бере участь у тендерах, але в жодному не переміг.









Переможець – фігурант кримінальних справ

Детальну інформацію про фірму-переможця ми дізналися за допомогою системи YouControl, яка акумулює дані відкритих державних реєстрів. ПП «Будмонтажпроект-17» має вік 3 роки і 6 місяців. Статутний капітал фірми – 0,0 грн. За цей час сума контрактів фірми з нульовим капіталом (відповідно до даних ProZorro) склала 47,6 млн грн.





При цьому левова частка контрактів – це неконкурентні допорогові закупівлі (тобто ті, де тендер не проводиться, а замовник визначає підрядника на свій розсуд) – їх сума складає 42,8 млн грн. Серед замовників ПП «Будмонтажпроект-17» - УКБ, департамент ЖКГ виконкому, школи, дитсадки, комунальні підприємства.





Засновником та керівником ПП «Будмонтажпроект-17» є Сергій Васильович Галата – той самий, чия «мама любить річку»: нещодавно ТЪ писав про будиночок, який виріс на березі Дніпра та зареєстрований на матір підприємця-будівельника. Отже, підприємець має потужні бюджетні контракти – але його родина не платить за оренду землі під будиночком у прибережній смузі.





ПП «Будмонтажпроект-17» є фігурантом двох кримінальних справ про можливе привласнення та розтрату майна (стаття 191 Кримінального кодексу України), які поліція відкрила у 2017 та 2018 роках. Про це ми довідалися з Єдиного реєстру судових рішень, який містить ухвали про доступ слідчих до речей та документів.





У справі № 524/2589/17 також фігурують «розпорядники бюджетних коштів м. Кременчука та Кременчуцького району, які вступили у злочинну змову зі службовими особами суб’єктів підприємницької діяльності». Йдеться про те, що посадові особи розпорядників коштів вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, що призводило до завищення їх вартості. Слідчі підозрюють що потім «зайві» гроші конвертували в готівку.





У справі № 554/710/19 про розтрату майна, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, фігурує й нинішній замовник реконструкції парку «Юність» - «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва». Крім ПП «Будмонтажпроект-17», у матеріалах згадуються й інші дві фірми, пов’язані з Сергієм Галатою.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КВП «КМ УКБ» за період з 01.01.2017 по 2018 роки з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект», ПП «Будмонтажпроект-17», фактичним власником яких являється ОСОБА_3», - цитуємо одну із судових ухвал.





Доки триває слідство у справах (одна розслідується вже три роки, інша - два), фірма Сергія Галати продовжує отримувати бюджетні підряди, у тому числі в того самого замовника – УКБ, яке підозрюється у змові. Формально нічого не порушується: немає вироку – немає й заборони брати участь у закупівлях.