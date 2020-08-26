Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.08.2020 20:00
Підтверджені:
Україна110085
Кременчук152
Хворі:
Україна54277
Кременчук5
Одужало:
Україна53454
Кременчук144
Померло:
Україна2354
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Черговий антирекорд: за добу COVID-19 діагностували у 2438 українців

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 517

 

Натомість на Полтавщині за цей період зафіксували 10 нових випадків коронавірусної інфекції

В Україні новий антирекорд: за останню добу зафіксували 2438 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, на Полтавщині – 10.


За інформацією МОЗ, станом на 9.00 28 серпня в нашій країні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали (за добу – 866 людей). Загалом провели 1 494 243 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3800 випадків;
  • Волинська область — 5320 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2162 випадки;
  • Донецька область — 1318 випадків;
  • Житомирська область — 3063 випадки;
  • Закарпатська область — 7302 випадки;
  • Запорізька область — 1487 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8661 випадок;
  • Кіровоградська область — 790 випадків;
  • м. Київ — 12 719 випадків;
  • Київська область — 5397 випадків;
  • Львівська область — 13 978 випадків;
  • Луганська область — 274 випадки;
  • Миколаївська область — 1077 випадків;
  • Одеська область — 6751 випадок;
  • Полтавська область — 705 випадків;
  • Рівненська область — 8921 випадок;
  • Сумська область — 1361 випадок;
  • Тернопільська область — 5478 випадків;
  • Харківська область — 8444 випадки;
  • Херсонська область — 374 випадки;
  • Хмельницька область — 2194 випадки;
  • Чернівецька область — 9855 випадків;
  • Черкаська область — 1390 випадків;
  • Чернігівська область — 1676 випадків.

Як сповістила Полтавська ОДА, за минулу добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 10 людей:

  • у Полтаві – 6 нових випадків;
  • у Полтавському районі та Миргороді – по одному;
  • у колишньому Гребінківському районі – два нові випадки.

Загалом у Полтавській області зареєстрували 20 випадків смерті від коронавірусної інфекції, нових за добу – 2 (у Полтаві). Одужали 490 жителів області, продовжують лікування 195 людей.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх