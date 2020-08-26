Черговий антирекорд: за добу COVID-19 діагностували у 2438 українців

Натомість на Полтавщині за цей період зафіксували 10 нових випадків коронавірусної інфекції
В Україні новий антирекорд: за останню добу зафіксували 2438 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, на Полтавщині – 10.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 28 серпня в нашій країні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали (за добу – 866 людей). Загалом провели 1 494 243 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3800 випадків;
- Волинська область — 5320 випадків;
- Дніпропетровська область — 2162 випадки;
- Донецька область — 1318 випадків;
- Житомирська область — 3063 випадки;
- Закарпатська область — 7302 випадки;
- Запорізька область — 1487 випадків;
- Івано-Франківська область — 8661 випадок;
- Кіровоградська область — 790 випадків;
- м. Київ — 12 719 випадків;
- Київська область — 5397 випадків;
- Львівська область — 13 978 випадків;
- Луганська область — 274 випадки;
- Миколаївська область — 1077 випадків;
- Одеська область — 6751 випадок;
- Полтавська область — 705 випадків;
- Рівненська область — 8921 випадок;
- Сумська область — 1361 випадок;
- Тернопільська область — 5478 випадків;
- Харківська область — 8444 випадки;
- Херсонська область — 374 випадки;
- Хмельницька область — 2194 випадки;
- Чернівецька область — 9855 випадків;
- Черкаська область — 1390 випадків;
- Чернігівська область — 1676 випадків.
Як сповістила Полтавська ОДА, за минулу добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 10 людей:
- у Полтаві – 6 нових випадків;
- у Полтавському районі та Миргороді – по одному;
- у колишньому Гребінківському районі – два нові випадки.
Загалом у Полтавській області зареєстрували 20 випадків смерті від коронавірусної інфекції, нових за добу – 2 (у Полтаві). Одужали 490 жителів області, продовжують лікування 195 людей.