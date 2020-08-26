Черговий антирекорд: за добу COVID-19 діагностували у 2438 українців

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Натомість на Полтавщині за цей період зафіксували 10 нових випадків коронавірусної інфекції

В Україні новий антирекорд: за останню добу зафіксували 2438 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, на Полтавщині – 10.





За інформацією МОЗ, станом на 9.00 28 серпня в нашій країні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали (за добу – 866 людей). Загалом провели 1 494 243 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3800 випадків;

Волинська область — 5320 випадків;

Дніпропетровська область — 2162 випадки;

Донецька область — 1318 випадків;

Житомирська область — 3063 випадки;

Закарпатська область — 7302 випадки;

Запорізька область — 1487 випадків;

Івано-Франківська область — 8661 випадок;

Кіровоградська область — 790 випадків;

м. Київ — 12 719 випадків;

Київська область — 5397 випадків;

Львівська область — 13 978 випадків;

Луганська область — 274 випадки;

Миколаївська область — 1077 випадків;

Одеська область — 6751 випадок;

Полтавська область — 705 випадків;

Рівненська область — 8921 випадок;

Сумська область — 1361 випадок;

Тернопільська область — 5478 випадків;

Харківська область — 8444 випадки;

Херсонська область — 374 випадки;

Хмельницька область — 2194 випадки;

Чернівецька область — 9855 випадків;

Черкаська область — 1390 випадків;

Чернігівська область — 1676 випадків.

Як сповістила Полтавська ОДА, за минулу добу на Полтавщині COVID-19 діагностували у 10 людей:

у Полтаві – 6 нових випадків;

у Полтавському районі та Миргороді – по одному;

у колишньому Гребінківському районі – два нові випадки.

Загалом у Полтавській області зареєстрували 20 випадків смерті від коронавірусної інфекції, нових за добу – 2 (у Полтаві). Одужали 490 жителів області, продовжують лікування 195 людей.