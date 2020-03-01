Мама Леоніда Гриньова терміново збирає кошти для порятунку сина

Сегодня, 13:04 Просмотров: 1 169

17-річному кременчужанину Леоніду Гриневу влітку 2019 році діагностували гострий лімфобластний лейкоз з групою високого ризику. Спочатку симптоми у хлопця сприйняли за звичайне запалення вуха. Після лікування отит минув, проте температура трималась. Здали кров і за нею визначили захворювання. 4 місяці Леонід лікувався в дитячій міській клінічній лікарні, де отримував протокольну поліхіміотерапію. Потім його перевели до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», де пройшли 3 блоки хіміотерапії та почали другий протокол лікування.









Лікування не дало бажаного результату, комісія гематологів заявила, що необхідна трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. Такі поки проводять лише за межами України.





- Новини у нас не дуже втішні! У Міністерстві не прийняли документи з клініки, будемо чекати нові, це величезна втрата часу, яке невблаганно летить. Хіміотерапія дуже вплинула на суглоби і Льоні зараз важко ходити (він тримається молодцем і каже, що це тимчасові труднощі. Збір на пошук донора практично стоїть на місці але ми впевнені, що все налагодиться неодмінно, - поділилася на сторінці в фейсбук мама Леоніда Анастасія Гриньова.









Документи на трансплантацію подавали до Італії та Німеччини. Клініка з Італії надіслала відповідь, що готова прийняти на відповідне лікування. Проте сума для родини не підйомна - 30 тисяч євро.





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Гриньова Анастасія Василівна