Мама Леоніда Гриньова терміново збирає кошти для порятунку сина

17-річному кременчужанину Леоніду Гриневу влітку 2019 році діагностували гострий лімфобластний лейкоз з групою високого ризику. Спочатку симптоми у хлопця сприйняли за звичайне запалення вуха. Після лікування отит минув, проте температура трималась. Здали кров і за нею визначили захворювання. 4 місяці Леонід лікувався в дитячій міській клінічній лікарні, де отримував протокольну поліхіміотерапію. Потім його перевели до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», де пройшли 3 блоки хіміотерапії та почали другий протокол лікування.
Лікування не дало бажаного результату, комісія гематологів заявила, що необхідна трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. Такі поки проводять лише за межами України.
Документи на трансплантацію подавали до Італії та Німеччини. Клініка з Італії надіслала відповідь, що готова прийняти на відповідне лікування. Проте сума для родини не підйомна - 30 тисяч євро.
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Гриньова Анастасія Василівна