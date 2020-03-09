В Полтаве произошла 8-мартовская полицейская погоня с дымком

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Утром 8 марта в Полтаве произошла полицейская погоня, в результате которой скрывающийся от преследования водитель въехал в бетонное ограждение, а машина задымилась.

Как сообщают в отделе коммуникации облуправления Национальной полиции, около 06.40 в дежурную часть полиции пришло сообщение о том, что на ул. Шевченко в Полтаве припаркован автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого пьян. На место приехал наряд патрульной полиции. Инспекторы предложили водителю «продуться» в Drager. Тот выдул значение 1,05 промилле алкоголя в крови (при норме 0,2). После этого 24-летний гражданин не придумал ничего другого, как сесть за руль своей машины и попытаться скрыться.

На улице Южной, во время погони, водитель Passat’а не справился с управлением и въехал в бетонный отбойник у дороги. Автомобиль начал дымиться, на место вызвали пожарных.









Пьяный водитель и его пассажир получили травмы. Их отправили в 1-ю городскую больницу Полтавы.

Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», вечером 7 марта в Кременчуге пьяный водитель на BMW съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась и погиб пассажир.