Семейные разборки в первой шахматной лиге

Сегодня, 14:04 Просмотров: 633

Из 19 участников, игравших в 1 шахматной лиге Кременчуга среди взрослых, сенсационную победу одержал один из самых юных участников - 10 летний Володя Кибкало. Как рассказал «Телеграфу» директор клубу «Каисса» Владимир Груздев, юный шахматист завоевал победу в результате «семейных» разборок, которые на результат совсем не повлияли. Только последний тур определил пять лучших шахматистов, переходящих в высший шахматный эшелон и назвал призеров.

Перед последним 9 туром чемпионата, игравшимся по швейцарской системе в классические шахматы лишь его единоличный лидер - Владимир Кибкало, имеющий 6,5 очков обеспечил себе место в высшем эшелоне, так же как и Максим Васильченко, который хотя и имел 6 очков, зато коэффициент Бухгольца был у него наивысший. К слову, оба находились вверху турнирной таблицы с 5 тура, а для Володи турнир сложился и вовсе удачно. Уже в первой партии Владимир переиграл чемпиона города до 15 лет Мирослава Сердюка, бывшего его выше на ступеньку на пьедестале в том турнире.

Волею жребия в последнем туре на пути Максима Васильченко к пьедесталу стоял отец Володи - Александр Кибкало, в итоге уступивший и не сумевший на этот раз сыну помочь. Самому же Володе черными фигурами пришлось отбиваться от Валерия Рябова, который с 5 очками не только сам претендовал на место в пятерке, но и одновременно стремился помочь старшему сыну Диме подняться выше Владимира.

По дебюту Валерий Рябов имел преимущество при лишней пешке, хотя и слабой, которую Володе точной игрой удалось отыграть и используя неточности соперника встать ладьей в «обжорный ряд» на вторую горизонталь, завершив партию в свою пользу. Самому же Диме Рябову пришлось нелегко в игре с Артуром Завальным, отлично проведшим весь турнир, да и в последней партии имевшим две лишние пешки, правда, уступившему более опытному сопернику. Артур хотя и проиграл, зато в итоге по коэффициенту замкнул заветную пятерку после ставшего четвертым Михаила Швачича.

Опять же по коэффициенту Максим Васильченко стал вторым, опередив Дмитрия Рябова. Юный чемпион - Володя Кибкало начал тренироваться в «Нефтехимике» у Андрея Зазуляка, а теперь он тренируется и в «Каиссе» у Тараса Дацюка. Кстати, вся великолепная пятерка - это преимущественно юные шахматисты за исключением уже зрелого, воспитанника харьковской шахматной школы Максима Васильченко. Надеемся, что юные шахматисты вместе с тренерами извлекли уроки из столь напряженного турнира, что добавит им уверенности перед предстоящими чемпионатами области.



