На Полтавщине подросток залез на вагон и получил ожоги 80% тела

Сегодня, 14:32 Просмотров: 1 873 Комментариев: 1

Вечером 8 марта в реанимационное отделение Карловской центральной районной больницы госпитализировали 13-летнего подростка с ожогами. Как сообщают в пресс-центре облуправления ГСЧС в Полтавской области, парень получил ожоги в результате удара электрическим током. Обстоятельства происшествия выясняются.





Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, мальчик залез на железнодорожный вагон состава, который стоял на станции «Карловка». На момент госпитализации подросток находился в тяжёлом состоянии. У него ожоги на 80% поверхности тела.



