Происшествия

На Полтавщине подросток залез на вагон и получил ожоги 80% тела

Сегодня, 14:32 Просмотров: 1 873 Комментариев: 1

  

13-летний парень госпитализирован в больницу с ожогами

Вечером 8 марта в реанимационное отделение Карловской центральной районной больницы госпитализировали 13-летнего подростка с ожогами. Как сообщают в пресс-центре облуправления ГСЧС в Полтавской области, парень получил ожоги в результате удара электрическим током. Обстоятельства происшествия выясняются.


Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, мальчик залез на железнодорожный вагон состава, который стоял на станции «Карловка». На момент госпитализации подросток находился в тяжёлом состоянии. У него ожоги на 80% поверхности тела. 


 

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Автор: solod Источник фото: ГУ НП в Полтавской области
Теги: вагон ударило током ожоги

Комментарии: 1

236
obaldet:
Сегодня, 19:57

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