Кременчуг, Потребитель

Завтра без електрики залишиться десяток будинків у нагірній частині міста

Сегодня, 15:03 Просмотров: 1 403

 

Перебої з електропостачанням триватимуть з 06.00 до 18.00

10 березня, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів нагірної частини міста можливі перебої з електрикою.

 

Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами:

  • просп. Свободи, 21, 25, 37;
  • пров. Героїв Бреста, 45, 47, 49, 53, 55, 65
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Автор: solod
Теги: відключення електроенергії
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