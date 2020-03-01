Завтра без електрики залишиться десяток будинків у нагірній частині міста
Сегодня, 15:03
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Перебої з електропостачанням триватимуть з 06.00 до 18.00
10 березня, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів нагірної частини міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами:
- просп. Свободи, 21, 25, 37;
- пров. Героїв Бреста, 45, 47, 49, 53, 55, 65