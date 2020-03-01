Завтра без електрики залишиться десяток будинків у нагірній частині міста

Сегодня, 15:03 Просмотров: 1 403

Перебої з електропостачанням триватимуть з 06.00 до 18.00

10 березня, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів нагірної частини міста можливі перебої з електрикою.

Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами: