Происшествия, Полтавщина

У Полтаві батько відгамселив прийомну доньку через те, що дівчина втекла з дому

Сегодня, 12:30 Просмотров: 2 286 Комментариев: 5

Просто на вулиці він схопив її за волосся, кілька разів вдарив кулаком, а потім головою об гранітний парапет – усе зняли на відео перехожі

8 березня близько 17.00 у Полтаві прямо на вулиці чоловік відгамселив свою 14-річну прийомну доньку, яка вже не перший раз втекла з дому. Поліція підтвердила факт побиття, про це повідомляє видання «Полтавщина».


Інцидент трапився на вулиці Соборності, у Сонячному парку. Його зняли на камери та виклали в Telegram-чаті «ЧХП» очевидці події, вони ж викликали копів. На відео можна побачити, як батько тримає доньку за волосся та б’є кулаком по тулубу. Під час побиття він вдарив її головою об гранітний парапет.


Речник патрульної поліції Полтави Руслан Возниця розповів, що заявник, який викликав поліцію, від заяв і повідомлень відмовився, а дитина не звернулася з проханням про надання медичної допомоги. Зовнішніх ознак побиття патрульні не побачили.


У результаті конфлікт завершився нічим. Патрульні написали письмовий рапорт на ювенальну превенцію і направили туди відео. Поліцейські перевірять, чи загрожує дівчині небезпека.


У Полтаві батько побив доньку

Джерело відео: Телеграм-чат Х.Полтава

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Montag, 9. M?rz 2020

2
Автор: Катерина Турубара Источник видео: Інтернет-видання «Полтавщина»
Теги: побили девушка подросток отец Полтава полиция

Комментарии: 5

1 035
hunter:
Сегодня, 14:34

Интересно,а наша "гулящая" 15 летняя,та что с "кобелем" уже нашлась?

 


+3
523
VsegdaProtiv:
Сегодня, 15:29

интересное у нас общество: будут тебя избивать, будешь тонуть или требовать просто мед. помощи, всё заснимут и выложат в сеть, а помощи - не дождёшься. 


+8
370
Татиана:
Сегодня, 15:44

Конченый урод, понятно, почему она из дома сбегает. За это сажать надо. Ужас, что снимают видео и еще ржут. Фу, мерзость. Европа, блин... 


+10
653
antikola:
Сегодня, 15:48

Цитата: Татиана
Фу, мерзость. Европа, блин... 
клозеты в головах, при чем Европа то?


+10
350
Маэстро:
Сегодня, 16:10

Цитата: VsegdaProtiv
всё заснимут и выложат в сеть, а помощи - не дождёшься.
Цитата: Татиана
Ужас, что снимают видео и еще ржут.
Скорей всего, снимают как раз те, скем она и загуляла, убежав из дому!


+7
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх