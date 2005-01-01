У Полтаві батько відгамселив прийомну доньку через те, що дівчина втекла з дому

Сегодня, 12:30 Просмотров: 2 286 Комментариев: 5

Просто на вулиці він схопив її за волосся, кілька разів вдарив кулаком, а потім головою об гранітний парапет – усе зняли на відео перехожі

8 березня близько 17.00 у Полтаві прямо на вулиці чоловік відгамселив свою 14-річну прийомну доньку, яка вже не перший раз втекла з дому. Поліція підтвердила факт побиття, про це повідомляє видання «Полтавщина».





Інцидент трапився на вулиці Соборності, у Сонячному парку. Його зняли на камери та виклали в Telegram-чаті «ЧХП» очевидці події, вони ж викликали копів. На відео можна побачити, як батько тримає доньку за волосся та б’є кулаком по тулубу. Під час побиття він вдарив її головою об гранітний парапет.





Речник патрульної поліції Полтави Руслан Возниця розповів, що заявник, який викликав поліцію, від заяв і повідомлень відмовився, а дитина не звернулася з проханням про надання медичної допомоги. Зовнішніх ознак побиття патрульні не побачили.





У результаті конфлікт завершився нічим. Патрульні написали письмовий рапорт на ювенальну превенцію і направили туди відео. Поліцейські перевірять, чи загрожує дівчині небезпека.



