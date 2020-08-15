У Полтаві студент-іноземець викрав автомобіль з двома дітьми

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24 серпня у Полтаві іноземець викрав автомобіль з двома дітьми у салоні. У патрульній поліції Полтавської області «Телеграфу» розповіли деталі цього інциденту. Учора, близько 13.00, на лінію «102» перехожі повідомили про ДТП на вулиці Маршала Бірюзова. Opel в'їхав у відбійник шляхопроводу. У той час, коли патрульні їхали на цей виклик, поблизу зупинки «5 школа» (поблизу вулиці Соборності, 64 - автор) на дорогу вибіг чоловік. Він розповів, що у нього викрали автомобіль Opel Zafira. Патрульні зрозуміли, що ДТП на Маршала Бірюзова та викрадення - пов'язані випадки, тому чоловіка та дружину взяли із собою та поїхали на автопригоду. Чоловік повідомив, що в автомобілі перебуває двоє дітей.





На місці ДТП побачили автомобіль на проїжджій частині. Діти були поруч, цілі та неушкоджені. Чоловік, що перебував за кермом машини Opel, побіг в сторону ресторану «Міміно». Копи помітили цього чоловіка. Він намагався проникнути в інші автомобілі, смикав машини за ручки. У результаті патрульні його затримали.





Іноземець мав ознаки наркосп'яніння, на зауваження не реагував. Його затримали, доставили до медичного закладу.





Чоловік та дружина з дитиною на руках були в магазині, поки викрали їхній автомобіль. У машині були діти 2012 та 2019 років народження.





Відомо, що затриманий — це студент «Полтавської політехніки».









- За кермом даного автомобіля перебував громадянин Судану, 1999 р.н., студент одного із полтавських закладів вищої освіти. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчими відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від 3-ох до 5-ти років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін, інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.