На 304 кварталі на Сухому Кагамлику засипали труби, через які переливається вода

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 941

На річці Сухий Кагамлик, в районі 304 кварталу, на штучній насипній дамбі невідомі засипали дві труби для пропуску води. Одну трубу засипали на вході, іншу - на виході. Таким чином заблокували доступ води. Про це стало відомо на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.





Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко розповів, що намагалися з'ясувати, хто це зробив, та на балансі якої організації перебувають ці труби. Але цього зробити не вдалося.





Пелипенко дав доручення директору департаменту ЖКГ Іван Москалику розблокувати труби та відстежувати це питання.