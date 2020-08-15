COVID-19 в Україні: за добу виявили 1 658 інфікованих
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За добу одужало 346 пацієнтів
25 серпня станом на 9.00 в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1658 нових випадків, - інформує МОЗ України.
Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 346 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3649 випадків;
- Волинська область — 5187 випадків;
- Дніпропетровська область — 2050 випадків;
- Донецька область — 1238 випадків;
- Житомирська область — 2923 випадки;
- Закарпатська область — 7063 випадки;
- Запорізька область — 1407 випадків;
- Івано-Франківська область — 8154 випадки;
- Кіровоградська область — 769 випадків;
- м. Київ — 12 153 випадки;
- Київська область — 5115 випадків;
- Львівська область — 13 389 випадків;
- Луганська область — 244 випадки;
- Миколаївська область — 1004 випадки;
- Одеська область — 6166 випадків;
- Полтавська область — 677 випадків;
- Рівненська область — 8644 випадки;
- Сумська область — 1246 випадків;
- Тернопільська область — 4923 випадки;
- Харківська область — 7807 випадків;
- Херсонська область — 337 випадків;
- Хмельницька область — 2047 випадків;
- Чернівецька область — 9371 випадок;
- Черкаська область — 1300 випадків;
- Чернігівська область — 1552 випадки.