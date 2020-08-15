COVID-19 в Україні: за добу виявили 1 658 інфікованих

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25 серпня станом на 9.00 в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1658 нових випадків, - інформує МОЗ України.





Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 346 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: