Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 в Україні: за добу виявили 1 658 інфікованих

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 564 Коментарів: 1

 

За добу одужало 346 пацієнтів

25 серпня станом на 9.00 в Україні 108 415 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2318 летальних, 52 870 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1658 нових випадків, - інформує МОЗ України.


Загалом проведено 1 436 206 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 346 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3649 випадків;
  • Волинська область — 5187 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2050 випадків;
  • Донецька область — 1238 випадків;
  • Житомирська область — 2923 випадки;
  • Закарпатська область — 7063 випадки;
  • Запорізька область — 1407 випадків;
  • Івано-Франківська область — 8154 випадки;
  • Кіровоградська область — 769 випадків;
  • м. Київ — 12 153 випадки;
  • Київська область — 5115 випадків;
  • Львівська область — 13 389 випадків;
  • Луганська область — 244 випадки;
  • Миколаївська область — 1004 випадки;
  • Одеська область — 6166 випадків;
  • Полтавська область — 677 випадків;
  • Рівненська область — 8644 випадки;
  • Сумська область — 1246 випадків;
  • Тернопільська область — 4923 випадки;
  • Харківська область — 7807 випадків;
  • Херсонська область — 337 випадків;
  • Хмельницька область — 2047 випадків;
  • Чернівецька область — 9371 випадок;
  • Черкаська область — 1300 випадків;
  • Чернігівська область — 1552 випадки. 
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

110
VladimirS:
Сьогодні, 13:19

Хочется попросить редакцию "Телеграфа" убрать табличку с заболевшими/выздоровившими/умершими в Украине/Кременчуге, или обновить её! Последний раз таблличка обновлялась аж15.08.20г.  Какой смысл знакомить читателя с количеством заболевших 10-и дневной давности?


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