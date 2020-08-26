У сусідній області поліціянт намагався зґвалтувати дівчину: йому оголосили про підозру

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 1 173 Коментарів: 2

У лютому нетверезий чоловік, працюючи в поліції Кіровоградщини, намагався зґвалтувати дівчину. Припинити знущання з неї допомогли місцеві мешканці, які почули її крики

Колишньому помічнику чергового одного з відділень Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України). Про це повідомило Державне бюро розслідувань.





1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, був за кермом власного авто нетверезим. Він запропонував дівчині підвезти її додому. Натомість чоловік з'їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив машину. Після чого кілька разів ударив дівчину по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та намагався зґвалтувати. Припинити знущання чоловіка над дівчиною допомогли місцеві мешканці, які почули її крики.





У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.