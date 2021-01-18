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На Полтавщині чоловік стріляв з рушниці по будинку жінки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 559

 

Зловмисника затримали

На Полтавщині чоловік стріляв з рушниці по будинку жінки. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 18 січня вночі у Миргородському районі. 


 


Перелякана 37-річна жінка зателефонувала до поліції. Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали дебошира. Ним виявився 37-річний мешканець сусіднього села. У чоловіка вилучили мисливську рушницю. 


 


За фактом хуліганства з використанням зброї відкрили кримінальне провадження. Що стало причиною такої поведінки чоловіка, встановлюють. 


 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: зброя рушниця стрілянина

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