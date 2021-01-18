На Полтавщині зіштовхнулися фура та легковик: чоловік і дитина у лікарні

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На Полтавщині зіштовхнулися фура Renault Magnum та легковик Renault Megane. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, аварія сталася 17 січня близько 20.40 на автодорозі Р-60 «Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин», поблизу села Криниця Лохвицького району.





У результаті аварії легковик опинився у кюветі. 40-річного водія Renault Megane та його 11-річного пасажира забрала «швидка». Постраждалі у лікарні.





У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей).