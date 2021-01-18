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На Полтавщині зіштовхнулися фура та легковик: чоловік і дитина у лікарні

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 525

 

Обставини ДТП встановлюють

На Полтавщині зіштовхнулися фура Renault Magnum та легковик Renault Megane. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, аварія сталася 17 січня близько 20.40 на автодорозі Р-60 «Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин», поблизу села Криниця Лохвицького району. 


У результаті аварії легковик опинився у кюветі. 40-річного водія Renault Megane та його 11-річного пасажира забрала «швидка». Постраждалі у лікарні. 


У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей). 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі

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