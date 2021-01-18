Юхху! Нас вже 50 000 в InstagramЪ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 405 Коментарів: 2

А ви вже підписались на нас в Instagram?

Наших підписників Instagram назбиралось 50 000, чим ми дуже тішимося! Дякуємо всім, хто слідкує за «ТелеграфЪ» у соцмережах.





Ми ведемо інстаграм з серпня 2014 року, але першу 1 000 назбирали лише у вересні 2017 року, 5 000 святкували в червні 2018, 10 000 підписників нзбирали у вересні 2018, а 25 000 - у травні 2019.





За цей час в профілі зібралася 5 746 різноманітних публікацій;)









Дякуємо всім, хто стежить за «ТелеграфЪ» в соцмережах. А якщо ви ще не підписалися на ТЪ в інстаграмі, то обов'язково це зробіть - у нас там цікаво;) й іноді навіть з'являються фото з життя редакції.





Ми намагаємося для вас і хочемо стати краще, так що пишіть в коментарях, чого вам не вистачає в нашому профілі, щоб ви хотіли там бачити, а що краще не постити. Для нас це дуже важливо.





Ну, збираємо соточку





Також нас можна знайти і в інших соцмережах:

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