Завтра Кременчук попрощається з АТОвцем Євгеном Прохоровим

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Завтра, 25 березня, кременчужани попрощаються з померлим АТОвцем Євгеном Прохоровим. За інформацією волонтера Леоніда Харченка прощання відбудеться об 11.00 год за адресою вул. Д.Бідного, 8. Об 11.50 год. виїзд до місця поховання на Деївському цвинтарі.





17 березня на 31 році життя пішов у вічність кременчужанин, учасник антитерористичної операції, солдат Прохоров Євген Дмитрович. Смерть раптово настигла бійця в м. Києві, де він працював у будівельній фірмі.





Відомо, що 16.07.2015 Євген був призваний по мобілізації на військову службу, також проходив службу за контрактом, протягом 2015-2016 років. Був у складі 95-ої ДШБ , брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.





Нагадаємо, що раніше звучала інформація, що прощання з бійцем відбудеться 21 березня.