У Кременчуці антикоронавірусні блок-пости вже стали не блок-постами...

Сегодня, 18:48 Просмотров: 3 511 Комментариев: 3

Днями пресслужба виконкому міської ради повідомила про влаштування блок-постів на в'їздах до Кременчука.









ТЪ запитав у мера під час засідання оперативного штабу з протидії коронавірусу: навіщо потрібні бетонні блок-пости? Адже надзвичайний стан не введений? Навіщо лякати людей цими постами?





- Ми, дійсно сформували резерв з бетонних блоків, щоб у разі введення надзвичайної ситуації або надзвичайного стану мати можливість оперативно розгорнути пропускний пункт. Це не блок-пост, це - пропускний пункт, на якому будуть працівники ДСНС, медичні працівники, працівники Національної поліції та Нацгвардії. Розстановка сил уже є. Ми знаємо, які в'їзди, які сили будуть задіяні. Зараз проводиться комплектування в'їздів необхідним обладнанням. Підготовлені таблички, дорожні знаки, біотуалети, інші засоби для організації пропускного режиму. Це для того, щоб ми мали можливість контролювати потоки людей, які будуть переміщуватися між адміністративними межами, - відповів мер Віталій Малецький.





Він додав, що це працює і в інших регіонах, де не виявлений коронавірус і люди мають можливість вільно пересуватися, але є певні обмеження.



На цьому ж засіданні Віталій Малецький заявив, що підприємства, працівники яких живуть за межами міста, вже зараз мають подбати про довідки для них з роботи на фірмовому бланку, з підписом і печаткою керівника. Такі довідки потрібні, якщо буде введено надзвичайний стан.





За нашою інформацією, вже зараз приватний транспорт зупиняє варта на в'їзді та запитує, навіщо їдуть до міста. Вартові просили запастися документами про те, що ви їдете на роботу. Поквапилися - адже надзвичайний стан у країні не введений, обмежень на рух приватного транспорту немає.





Очікується, що Верховна Рада розглядатиме питання про надзвичайний стан 26 березня.