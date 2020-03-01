У Кременчуці антикоронавірусні блок-пости вже стали не блок-постами...

Мер Віталій Малецький пояснив, що це пункти перепустки, які використовуватимуться у разі введення надзвичайного стану
Днями пресслужба виконкому міської ради повідомила про влаштування блок-постів на в'їздах до Кременчука.
ТЪ запитав у мера під час засідання оперативного штабу з протидії коронавірусу: навіщо потрібні бетонні блок-пости? Адже надзвичайний стан не введений? Навіщо лякати людей цими постами?
Він додав, що це працює і в інших регіонах, де не виявлений коронавірус і люди мають можливість вільно пересуватися, але є певні обмеження.
На цьому ж засіданні Віталій Малецький заявив, що підприємства, працівники яких живуть за межами міста, вже зараз мають подбати про довідки для них з роботи на фірмовому бланку, з підписом і печаткою керівника. Такі довідки потрібні, якщо буде введено надзвичайний стан.
За нашою інформацією, вже зараз приватний транспорт зупиняє варта на в'їзді та запитує, навіщо їдуть до міста. Вартові просили запастися документами про те, що ви їдете на роботу. Поквапилися - адже надзвичайний стан у країні не введений, обмежень на рух приватного транспорту немає.
Очікується, що Верховна Рада розглядатиме питання про надзвичайний стан 26 березня.